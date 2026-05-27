GNTM-Finale: Gewinner werden versehentlich verraten

Die sechs Finalisten von 'Deutschlands nächster Topmodel' wurden versehentlich verraten, bevor das TV-Finale am Donnerstag stattfindet. Die Gewinner werden traditionell auf dem Cover des Modemagazins 'Harper's Bazaar' gezeigt, aber diesmal wurden die Fotos bereits vor der TV-Ausstrahlung den Abonnenten zugestellt.

Die Gewinner der diesjährigen Staffel von ' Deutschland s nächster Topmodel ' wurden versehentlich verraten, nur einen Tag vor dem TV- Finale . Die sechs Finalisten, Tony, Aurélie, Ibo, Daphne, Godfrey und Anna, waren zu Gast bei BILD in Berlin, um sich vor der Sendung zu treffen.

Der BILD-Besuch stand schon länger im Terminkalender und bekam neue Brisanz durch den Leak. Traditionell zieren die Gewinner das Cover des Modemagazins 'Harper's Bazaar', aber diesmal wurden die Fotos bereits vor der TV-Ausstrahlung den Abonnenten zugestellt. Die letzten Stunden waren für die Sechs hitziger als vorgesehen, da es absolute Geheimhaltung seit dem aufgezeichneten Finale gab. Bei BILD gaben sich die Sechs geheimnisvoll und wollten nichts zur Panne sagen.

Auch nicht dazu, dass auf den Covern Aurélie und Ibo zu sehen sind. GNTM-Chefin Heidi Klum hat die Sieger bereits im Februar in L.A. gekürt. Am Donnerstag läuft die Show zur Primetime bei ProSieben. BILD-Unterhaltungschefin Tanja May war bei der Aufzeichnung des GNTM-Finales in Los Angeles dabei und weiß, dass die Zuschauer sich am Donnerstag auf Hollywood-Gäste und Promi-Glamour freuen können





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