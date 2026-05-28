GNTM-Finalist Godfrey: Einzelkämpfer mit Verbissenheit

Godfrey (34) polarisiert bei Germany's Next Topmodel wie kein anderer. Im Interview spricht er über seine umstrittene Art, seine Rückschläge und warum er sich nicht verbiegen lässt.

Kein Kandidat hat bei Germany's Next Topmodel in diesem Jahr so polarisiert wie Finalist Godfrey . Der 34-Jährige aus Stuttgart sorgt mit seinem kompromisslosen Ehrgeiz und seiner direkten Art für Diskussionen.

Während Topmodel-Chefin Heidi Klum seinen Einsatz Woche für Woche mit einem Foto belohnte, eckte Godfrey bei seinen Mitstreitern an und erntete im Netz harte Kritik. Im Interview mit BILD spricht der Einzelkämpfer über seine Verbissenheit, die ihn ins Finale gebracht hat. Er macht von Anfang an klar: Er ist nicht bei GNTM, um Freunde zu finden. Während die anderen Kandidaten gemeinsam übten, zog sich Godfrey zurück, damit ihm niemand etwas abschauen konnte.

Selbst wenn alle unterschiedliche Aufgaben hatten, suchte er keine Hilfe. Kritik an sich selbst? Fehlanzeige. Als er bei einem Shooting schwächelte, behauptete Godfrey, die anderen hätten einfach leichtere Bedingungen gehabt.

In der Sendung sagte er: Ich bin hier, um zu kämpfen, ich bin hier, um andere in den Schatten zu stellen. Immer wieder krachte es mit anderen Kandidaten. Besonders heftig eskalierte ein Streit mit Mitfinalist Tony. Godfrey kritisierte ihn vor laufender Kamera und nannte ihn eitel.

Die Auseinandersetzung sorgte für Schlagzeilen und spaltete das Publikum. Trotz der Kontroversen betont Godfrey, dass er sich nicht verbiegen lässt: Ich bin schon davon ausgegangen, dass meine Person sehr polarisieren wird, sagte er kurz vor der Ausstrahlung des TV-Finales auf ProSieben. Die Kritik wird mich nicht dazu bewegen, mein Wettbewerbsdenken zu ändern. Ganz im Gegenteil, ich mache genauso weiter.

Deswegen stehe ich im Finale - wegen meines Mindsets und meiner Verbissenheit. Godfrey spricht im Interview immer wieder von Rückschlägen, die ihn geprägt haben. Für seinen Traum vom Modeln setzte er schon früh alles aufs Spiel und brach sogar die Schule ab, um in der Branche durchzustarten. Der Erfolg blieb zunächst aus, und er musste hart kämpfen.

Das hat mich dann immer ehrgeiziger gemacht, meine Ziele zu erreichen, sagt er. Ende 20 holte Godfrey seinen Schulabschluss nach und versuchte es erneut. Heute steht er im Finale von GNTM, zusammen mit fünf weiteren Kandidaten: Ibo, Tony, Daphne, Aurélie und Anna. Trotz seines Erfolgs weiß der Finalist, dass nicht jede Szene aus der Staffel ideal war.

Vor allem die Situation mit Mitkandidat Tony beschäftigt ihn noch. Das hätte ich vielleicht anders ausdrücken können, sagt er rückblickend über die Läster-Attacke. Aber er sieht auch Positives: Die Leute waren entertained. Man braucht ja immer irgendwas oder irgendwen, über den man sich aufregen kann.

Godfreys Weg ins Finale war von Höhen und Tiefen geprägt. Seine Familie unterstützt ihn, auch wenn sie seine direkte Art manchmal kritisch sieht. Er selbst ist überzeugt, dass nur derjenige gewinnen kann, der an sich glaubt und bereit ist, über sich hinauszuwachsen. In den sozialen Medien wird er oft als arrogant bezeichnet, aber er kann damit umgehen.

Solange ich authentisch bin, ist mir die Meinung anderer egal, erklärt er. Ob er am Ende den Titel holt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass Godfrey in dieser Staffel Spuren hinterlassen hat - sowohl bei den Zuschauern als auch bei den anderen Kandidaten. Seine Einstellung mag umstritten sein, aber sie hat ihn bis ins Finale getragen.

Der gebürtige Stuttgarter ist ein echter Einzelkämpfer, der sich von nichts und niemandem aufhalten lässt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Godfrey GNTM Heidi Klum Polarisierung Ehrgeiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kurz vor dem Finale: GNTM-Gewinner von 2026 versehentlich verratenAm Donnerstag (28. Mai) läuft das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben. Doch kurz vor der Show wurden die diesjährigen Gewinner offenbar versehentlich vorab geleakt.

Read more »

Mega-Panne vor Finalshow: Gewinner von GNTM 2026 enthülltKurz vor dem großen GNTM-Finale sorgt ein möglicher Leak für Aufsehen. Die diesjährigen Gewinner sollen bereits vor der Ausstrahlung auf ProSieben enthüllt worden sein.

Read more »

GNTM-Staffel: Die Gewinner wurden bereits im Februar gespoilertDie Gewinner der aktuellen Staffel von 'Germany's Next Topmodel' sind Aurélie und Ibo. Sie wurden bereits im Februar gespoilert, bevor das Finale am 28. Mai im TV zu sehen war. Die Finalisten posierten für das Cover-Shooting allesamt in eleganter Abendgarderobe vor der Kamera. Das Cover-Shooting war bereits vergangene Woche im TV zu sehen. Die Gewinner werden nun am 28. Mai im TV zu sehen sein.

Read more »

Panne vor dem Finale: GNTM-Gewinner wurden schon enthülltDas GNTM-Finale findet nicht live statt, sondern wurde aufgezeichnet. Die Gewinner der 21. Staffel stehen fest – und sollen nun enthüllt worden sein.

Read more »