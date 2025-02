GNTM: Mehr als nur ein Casting-Format

Die deutsche Casting-Show „Germany's next Topmodel“ bietet vielen ehemaligen Teilnehmerinnen die Chance auf eine erfolgreiche Karriere in der Modelbranche. Viele Kandidatinnen konnten nach der Show beeindruckende Erfolge erzielen und sich in verschiedenen Bereichen etablieren.

Die deutsche Casting-Show „Germany's next Topmodel“ ( GNTM ) ist seit 2006 ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Heidi Klum sucht jedes Jahr nach dem vielversprechendsten Nachwuchsmodell und bietet den Kandidatinnen die Chance auf eine erfolgreiche Karriere in der Modebranche. In der aktuellen Staffel sind zum ersten Mal auch Männer dabei, was zu einem erhöhten Produktionsumfang führt. GNTM wird nun an zwei Tagen pro Woche ausgestrahlt.

Die Show wird von manchen als Sprungbrett in die Modelwelt angesehen, doch die Meinung, dass die Teilnehmerinnen selten den großen Durchbruch schaffen, ist ein Trugschluss. Zahlreiche ehemalige Kandidatinnen konnten nach der Teilnahme an GNTM beeindruckende Karrieren aufbauen. Soulin Omar, die 2021 im Finale Platz drei erreichte, zog nach der Show internationale Jobs an Land. Sie war auf dem Cover von Publikationen wie der arabischen „Vogue“, der vietnamesischen „Harper's Bazaar“ und der deutschen „Grazia“ zu sehen und modelt für Marken wie Hugo Boss, Pandora und H&M.Auch andere Teilnehmerinnen wie Anh Phuong, Vanessa Hegelmaier, Brenda Kranz, Ivana Teklic und Viola Schierenbeck, Sarina Nowak, Stefanie Giesinger und Anna-Maria Damm konnten ihre Karriere nach GNTM erfolgreich fortsetzen. Sie sind als Models, Influencerinnen, Unternehmerinnen und Moderatorinnen tätig. Obwohl die Modelbranche sehr kompetitiv ist, hat GNTM viele ehemalige Teilnehmerinnen geholfen, ihre Träume zu verwirklichen. Die Show bietet nicht nur die Möglichkeit, entdeckt zu werden, sondern auch wertvolle Kontakte und Erfahrungen zu sammeln. Viele Kandidatinnen entwickeln sich nach der Show weiter und finden neue Wege, ihre Talente zu nutzen





