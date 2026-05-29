GNTM-Sieger Aurélie und Ibo: So wollen sie ihr Preisgeld ausgeben

Aurélie und Ibo gewinnen die 21. Staffel von Germany's Next Topmodel. Sie sprechen über ihre Pläne mit dem Preisgeld und ihre Zukunft.

Die 21. Staffel von Germany's Next Topmodel ( GNTM ) hat zwei Gewinner hervorgebracht: Aurélie (22) und Ibo (21). Im Finale in Los Angeles, das Heidi Klum moderierte, wurden beide als Sieger gekürt.

BILD war vor Ort und sprach direkt nach der Verkündung mit den frischgebackenen Models. Die Emotionen kochten hoch, als die Namen fielen. Aurélie, die aus dem Saarland stammt, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten: Zu erfahren, dass ich gewonnen habe, das ist so verrückt! , sagte sie sichtlich gerührt.

Auch Ibo, der aus Köln kommt, war überwältigt. Ich bin gerade sehr, sehr stolz, erklärte er und betonte, dass der Sieg für ihn noch nicht ganz real sei. Beide erhalten nicht nur den Titel, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro sowie ein Cover der Harper's Bazaar. Die Reise nach LA war für alle Finalisten ein unvergessliches Erlebnis, doch die zwei strahlten besonders hell.

Ibo hat bereits konkrete Pläne für das Preisgeld. Für ihn steht die Familie an erster Stelle. Auf jeden Fall will ich einen Teil meiner Mutter geben, damit sie erst mal ein bisschen relaxen kann, verriet er. Den Rest möchte er sparen und in seine Karriere investieren.

Ich versuche jetzt, in Deutschland Fuß zu fassen, sagte der 21-Jährige, der sich bewusst ist, dass der Weg im Modelbusiness hart ist. Er träumt von internationalen Aufträgen und möchte sich langfristig etablieren. Ibo, der vor der Show als Student arbeitete, sieht den Sieg als Sprungbrett. Sein Ziel ist es, mit Disziplin und Fleiß die Chancen zu nutzen, die sich nun bieten.

Aurélie hingegen plant, ihren Alltag nicht komplett umzukrempeln. Die 22-Jährige arbeitet als Flugbegleiterin und studiert parallel. Mein Studium möchte ich auf jeden Fall gut absolvieren. Nicht nur einfach Larifari, sondern auch gute Noten, betonte sie.

Gleichzeitig will sie ihre Modelkarriere vorantreiben. Das ist das A und O, sonst hätte ich da ja nicht mitgemacht. Ihr Preisgeld wird sie zunächst sparen. Ich werde es nicht sofort aus dem Fenster werfen, lachte sie.

Aurélie ist sich der Unsicherheit der Branche bewusst und möchte auf Nummer sicher gehen. Trotz ihrer neuen Karriere als Model schließt sie nicht aus, weiterhin als Flugbegleiterin zu arbeiten, zumindest vorübergehend. Die anderen Finalisten haben ebenfalls klare Vorstellungen für ihre Zukunft. Zuschauerliebling Anna (22) will nach GNTM nicht sofort alles umkrempeln.

Die gelernte Krankenschwester möchte weiterhin im Krankenhaus arbeiten. Der Job gibt mir Halt, erklärte sie. Tony (32) plant einen kompletten Neustart: Nach 15 Jahren in Berlin will er für die Liebe nach Stockholm ziehen. Ich glaube, ich bin jetzt mutig genug, Berlin tschüss zu sagen, sagte er.

In Stockholm sucht er Ruhe, Natur und Balance. Auch andere TV-Formate sind für manche Kandidaten eine Option. Godfrey (34), der Zweitplatzierte, war bereits in Netflix' Too Hot To Handle zu sehen und schließt weitere Reality-Formate nicht aus. Daphne (25) hingegen lehnt Dating- und Trash-Formate strikt ab.

Aber ein anderes Format würde sie reizen: Vielleicht eine Kochshow, verriet sie augenzwinkernd. Die 21. Staffel von GNTM war eine der kontroversesten, da erstmals zwei Gewinner gekürt wurden. Heidi Klum begründete die Entscheidung mit der außergewöhnlichen Leistung beider Kandidaten.

Die Zuschauer feierten die Doppelkrönung, während Kritiker die Show als überinszeniert bezeichneten. Für Aurélie und Ibo beginnt nun das echte Modelleben. Sie werden von einer Agentur betreut und müssen sich in der hart umkämpften Branche behaupten. Ob sie die hohen Erwartungen erfüllen können, wird sich zeigen.

Fest steht: Die beiden haben einen Traum verwirklicht, von dem viele junge Menschen träumen. Ihre Geschichten inspirieren und zeigen, dass Mut und Durchhaltevermögen sich auszahlen können





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