GNTM-Staffel: Die Gewinner wurden bereits im Februar gespoilert

Die Gewinner der aktuellen Staffel von 'Germany's Next Topmodel' sind Aurélie und Ibo. Sie wurden bereits im Februar gespoilert, bevor das Finale am 28. Mai im TV zu sehen war. Die Finalisten posierten für das Cover-Shooting allesamt in eleganter Abendgarderobe vor der Kamera. Das Cover-Shooting war bereits vergangene Woche im TV zu sehen. Die Gewinner werden nun am 28. Mai im TV zu sehen sein.

Das Geheimnis der GNTM -Staffel ist gelüftet: Die Gewinner wurden bereits im Februar gespoilert. Die Sieger wurden durch Haarper's Bazaar geleaked, bevor das Finale am 28.

Mai im TV zu sehen war. Die neuen Gewinner der aktuellen Staffel von 'Germany's Next Topmodel' sind Aurélie und Ibo. Sie posierten bereits vor der Kamera für das Cover-Shooting von Haarper's Bazaar. Die sechs Finalisten standen im Februar fest und wurden bereits im Februar gespoilert.

Die Gewinner wurden traditionell auf dem Cover von Haarper's Bazaar präsentiert. Das Problem ist, dass die neue Ausgabe des Magazins bereits vor der Ausstrahlung des Finales bei den Abonnenten im Briefkasten landete und damit schon vorab die Sieger der aktuellen Staffel enthüllte. Die Finalisten posierten für das Cover-Shooting allesamt in eleganter Abendgarderobe vor der Kamera. Das Cover-Shooting war bereits vergangene Woche im TV zu sehen.

Dabei entstanden auch die finalen Fotos für jeden, die im Falle eines Sieges auf der Titelseite der 'Harper's Bazaar' landen würden. Die Gewinner werden nun am 28. Mai im TV zu sehen sein. Die große Entscheidung wird mit Hilfe prominenter Unterstützung auf den Laufsteg geholt.

Mit dabei sind Hollywood-Star Sharon Stone, Sängerin Nicole Scherzinger, Popstar Demi Lovato, Supermodel Adriana Lima, Model Winnie Harlow und die Dsquared2-Designer Dan und Dean Caten. Heidi Klum holt sich für die große Entscheidung prominente Unterstützung auf den Laufsteg. Die Gewinner der aktuellen Staffel von 'Germany's Next Topmodel' sind nun bekannt





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