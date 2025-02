Go 1.24 ist da: Neue Funktionen, Optimierungen und WebAssembly-Unterstützung

Die neuste Version der Programmiersprache Go bringt eine Reihe von spannenden Neuerungen mit sich, darunter die vollständige Unterstützung von generischen Typ-Aliassen, Leistungsverbesserungen und Erweiterungen in der Standardbibliothek. WebAssembly-Unterstützung wurde ebenfalls weiter ausgebaut.

Die Programmiersprache Go hat ein Update erhalten: Version 1.24 ist ab sofort verfügbar. Diese Version bringt zahlreiche Neuerungen und Optimierungen, die sowohl die Sprachunterstützung als auch die Leistung , Werkzeuge und die Standardbibliothek betreffen. Entwicklerinnen und Entwickler können sich auf die vollständige Unterstützung von generischen Typ-Aliassen freuen, eine verbesserte Effizienz in der Laufzeitumgebung sowie überarbeitete Werkzeuge.

Darüber hinaus bietet das Update wichtige Erweiterungen in der Standardbibliothek und die Unterstützung für WebAssembly wurde weiter ausgebaut. Entwicklerinnen und Entwickler können jetzt die vollständige Unterstützung für generische Typ-Aliasse nutzen, was die Parametrisierung von Typ-Aliassen ermöglicht. In der Laufzeitumgebung wurden Leistungsverbesserungen implementiert, die laut Ankündigungsbeitrag die CPU-Belastung um durchschnittlich 2 bis 3 Prozent reduzieren sollen. Dazu tragen eine neue Unterbefehl und ein neuer Test-Analyzer bei, der häufige Fehler in den Deklarationen von Tests, Fuzzern, Benchmarks und Beispielen in Testpaketen melden soll. In der Standardbibliothek von Go 1.24 gibt es gleich mehrere Neuerungen. Dazu zählt unter anderem die Einführung neuer Mechanismen zur Unterstützung der vom National Institute of Standards and Technology (NIST) festgelegten Verschlüsselungsstandards FIPS-140-3, die es ermöglichen, zugelassene Algorithmen ohne Änderungen am Quellcode der Anwendungen zu nutzen. Darüber hinaus wird mit einer neuen Direktive die Möglichkeit geboten, Funktionen an den WebAssembly-Host zu exportieren. Zudem wird die Erstellung von Go-Programmen als WASI-Reaktor/Bibliothek unterstützt.





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Go Programmiersprache Update Version 1.24 Generische Typ-Aliasse Leistung Webassembly Standardbibliothek

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Final Fantasy VII Rebirth: PC-Version Enthüllt Neue Funktionen und VerbesserungenDer neue Trailer zur PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth enthüllt eine Reihe von Funktionen, die die Spielerfahrung gegenüber der PlayStation 5-Version verbessern. Die PC-Version bietet 4K-Auflösung, 120 FPS, Nvidia DLSS und anpassbare Grafik-Voreinstellungen.

Weiterlesen »

Großes Samsung-Update: Neue Funktionen können eurer Gesundheit helfenGIGA-Experte für Smartphones, Mobilfunk, Smartwatches und die Gerüchteküche.

Weiterlesen »

WhatsApp-Update: Vier neue Funktionen sollen das Chatten verbessernWhatsApp erweitert Kamera-Funktionen und Sticker-Optionen für visuelle Kommunikation und verbesserte Bedienbarkeit in der App.

Weiterlesen »

Samsung Galaxy S25: Vier neue Funktionen sollen euch das Leben etwas erleichternGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Weiterlesen »

WhatsApp-Update bringt vier neue Funktionen: Damit sollen eure Chats noch unterhaltsamer werdenSchon jetzt sind eigene Sticker und Hintergründe verfügbar. Und mit einer Funktion könnt ihr schneller chatten.

Weiterlesen »

WhatsApp startet ins neue Jahr mit neuen FunktionenWhatsApp bringt im neuen Jahr verschiedene Updates heraus, die die Nutzung des Messengers unterhaltsamer und interaktiver gestalten sollen. Zu den neuen Funktionen gehören die individuelle Gestaltung von Stickers, personalisierbare Hintergründe für Fotos und Videos, sowie vereinfachte Reaktionen auf Nachrichten.

Weiterlesen »