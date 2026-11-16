GOAL Deutschland e.V. wird zum 31. Dezember 2026 aufgelöst

Der Interessenverband GOAL Deutschland e.V. löst sich per Beschluss der Mitgliederversammlung auf. Das Vermögen geht an die Stadt Aschaffenburg für gemeinnützige Handballzwecke.

Der Interessenverband "Gemeinschaftliche Organisation für alle Lizenzhandballer in Deutschland", bekannt als "GOAL Deutschland e.V.", wird seine Tore endgültig schließen. Die Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins hat am 10. November eine außerordentliche Sitzung für den 16. Dezember ab 17 Uhr einberufen, auf der die Auflösung des gesamten Vereins beschlossen werden soll. Der offizielle Stichtag für die Auflösung ist der 31. Dezember 2026. Dieser Schritt beendet die mehrjährige Geschichte einer Organisation, die sich ursprünglich als starke Stimme der Spieler in der Bundesliga etablierte, nun aber den Rückzug aus dem operativen Geschäft vollzieht.

Vorstand und Führungswechsel im Detail

Auf der offiziellen Internetseite des Vereins werden nach wie vor die beiden ehemaligen Top-Torhüter der Bundesliga, Marcus Rominger und Johannes "Jogi" Bitter, als Vorstandsmitglieder aufgeführt. Marcus Rominger, 53 Jahre alt, war in seiner aktiven Laufbahn für namhafte Klubs wie SG Wallau-Massenheim, TG Großwallstadt und die Rhein-Neckar Löwen im Einsatz. Johannes Bitter, 44 Jahre alt, gilt als eine Legende des Handballs, da er im Jahr 2007 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft wurde.

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Tatsächlich hat Jogi Bitter die Aufgaben im Vorstand schon vor einiger Zeit niedergelegt. Seitdem führt er das Geschäftsführeramt beim HC Hamburg, einem Verein der Opel Handball-Bundesliga. Die operative Nachfolge im Vorstand übernahm der Ex-Profi Csaba Szücs. Der 39-jährige Szücs war unter anderem für die TG Großwallstadt, TuS Nagel-Steinhausen Nordhorn, die SG Hannover-Burgdorf und den BHC aktiv. Mittlerweile engagiert er sich als Trainer der TG Landshut in der Regionalliga Bayern, was ihn von der direkten Vorstandsarbeit entbindet.

Mangelnde Mitgliederzahl treibt Auflösung voran

Laut Berichten der Sportmedienmarke SPORTBILD gab es in den vergangenen zwölf Monaten diverse Versuche, dem Verein neues Leben einzuhauchen oder eine neue Interessenvertretung für die Profis aufzubauen. Diese Initiativen scheiterten jedoch an der grundlegenden Voraussetzung für eine derartige Gemeinschaft: dem nachhaltigen Interesse der Spielerbasis. Das Engagement der Mitglieder schwankte im Laufe der Jahre stark, und es gelang der Führungsebene offenbar nicht mehr, ausreichend neue Lizenzspieler als Mitglieder zu akquirieren.

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Ohne eine kritische Masse an stimmberechtigten Mitgliedern ist die Funktionsfähigkeit eines solchen Verbandes nicht gewährleistet. Die Mitgliederzahlen waren so gesunken, dass eine aktive Vertretung der Interessen der Profis gegenüber den Vereinen, der Liga und der Deutschen Handballballbund (DHB) nicht mehr effektiv durchgeführt werden konnte. Diese strukturelle Schwäche war der Haupttreiber für den jetzt geplanten endgültigen Ausstieg aus dem Geschäft.

Rechtliche Grundlagen und Vermögensverwendung

Die rechtliche Basis für die bevorstehende Auflösung ist in der Satzung des Vereins klar definiert. Nach Paragraph 19 der geltenden Vereinssatzung bedarf die Auflösung des Vereins eines besonderen Beschlusses der Mitgliederversammlung. Dieser Beschluss erfordert eine qualifizierte Mehrheit von neun Zehnteln der stimmberechtigten, anwesenden Mitglieder. Diese hohe Hürde soll auf der Versammlung am 16. Dezember durch die aktuellen Mitglieder unter Dach und Fach gebracht werden, um den Prozess rechtssicher und unwiderruflich zu gestalten.

Im Falle der erfolgreichen Auflösung des Vereins oder des Wegfalls des bisherigen Vereinszwecks regelt Paragraph 19 auch die Schicksal des Vereinsvermögens. Das Vermögen ist nicht unter den Mitgliedern aufzuteilen, sondern muss der Stadt Aschaffenburg zugewendet werden. Diese Zuwendung erfolgt unter der Auflage, dass das Geld vornehmlich auf dem Gebiet des Handballsports für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. Damit bleibt die finanzielle Substanz des Vereins erhalten und dient weiterhin dem Sport, auch wenn die Interessenvertretung selbst erlischt.