Jason Schreier gibt Entwarnung: God of War Laufey soll definitiv vor 2028 auf den Markt kommen. Der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier gibt Entwarnung. Wie Schreier kurz nach der Enthüllung von God of War Laufey auf Bluesky schrieb, sei der Titel "nicht Jahre von uns entfernt": Sony hat im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der State of Play einen brandneuen Ableger aus dem GoW-Universum angekündigt und zeigte im Rahmen der Enthüllung gleich mal 23 Minuten Gameplay.

God of War Laufey: Jason Schreier gibt Entwarnung - PS5-Exclusive kommt definitiv vor 2028. Der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier gibt Entwarnung . Wie Schreier kurz nach der Enthüllung von God of War Laufey auf Bluesky schrieb, sei der Titel "nicht Jahre von uns entfernt": Sony hat im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der State of Play einen brandneuen Ableger aus dem GoW-Universum angekündigt und zeigte im Rahmen der Enthüllung gleich mal 23 Minuten Gameplay.

Bezüglich einer wichtigen Info halten sich Sony und Santa Monica Studio allerdings noch bedeckt, denn aktuell kennen wir weder den Release-Termin noch einen Release-Zeitraum des PS5-Exklusives. Jason Schreier gibt jedoch Entwarnung. Wie Schreier kurz nach der Enthüllung von God of War Laufey auf Bluesky schrieb, sei der Titel "nicht Jahre von uns entfernt": An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden.

Wenn ihr mich fragt: Ich würde nicht zu viel in die Tatsache hineininterpretieren, dass God of War Laufey kein Release-Datum oder Zeitfenster bekommen hat - im Gegensatz zu vielen anderen großen Ankündigungen ist dieser Titel hier Jason Schreier zufolge dürfte das Action-Adventure "definitiv" vor 2028 auf den Markt kommen. Auf die Frage eines Bluesky-Users hin, ob das kommende Faye-Abenteuer 2028 erscheint, antwortete der Journalist mit "steht uns noch Naughty Dogs neuestes Spiel bevor, allerdings haben wir seit dem Reveal-Trailer im Zuge der TGA 2024 nichts mehr vom Sci-Fi-Spiel gehört, ein Release im kommenden Jahr steht in den Sternen.

God of War Laufey - Cory Barlog stellt klar: Das kommende PS5-Exclusive ist kein Prequel, sondern erweitert die God of War-Story. Freut ihr euch auf God of War Laufey und was ist eure Vermutung zum Release bzw. wann könnte das Action-Adventure eurer Meinung nach auf den Markt kommen? 2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden. God of War Laufey - Cory Barlog stellt klar: Das kommende PS5-Exclusive ist kein Prequel, sondern erweitert die God of War-Story.

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