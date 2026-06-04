Die Ankündigung von God of War: Laufey hat Sony eine der weitreichendsten Entscheidungen in der Geschichte der Serie getroffen. Die Handlung spielt im Jenseits der Götter, während Kratos und Atreus ihre Reise aus den bisherigen Spielen fortsetzen. Die Diskussionen in den Foren zeigen, dass viele Fans weniger das Geschlecht der neuen Hauptfigur kritisieren als vielmehr die Frage, ob die Reihe damit ihren ursprünglichen Kern verliert.

God of War ohne Kratos : Verliert die Reihe mit Laufey ihre Identität ? Mit der Ankündigung von God of War: Laufey hat Sony eine der weitreichendsten Entscheidungen in der Geschichte der Serie getroffen: Erstmals steht nicht Kratos , sondern seine verstorbene Ehefrau Laufey im Mittelpunkt des Abenteuers.

Die Handlung spielt im Jenseits der Götter, während Kratos und Atreus ihre Reise aus den bisherigen Spielen fortsetzen. Die Diskussionen in den Foren zeigen, dass viele Fans weniger das Geschlecht der neuen Hauptfigur kritisieren als vielmehr die Frage, ob die Reihe damit ihren ursprünglichen Kern verliert. Im ComputerBase-Umfeld wird zwar die Wahl von Laufey teilweise als nachvollziehbar bezeichnet, gleichzeitig äußern zahlreiche Nutzer Zweifel an Tonfall, Stilrichtung und Figurenkonzept des gezeigten Materials.

Laufey war bislang eine der interessantesten Figuren des modernen God-of-War-Kosmos. Gerade weil sie nie vollständig gezeigt wurde, entwickelte sie eine beinahe mythische Aura. Sie war die unsichtbare Kraft hinter den Ereignissen von God of War (2018) und Ragnarök. Ihre Vergangenheit, ihre Kämpfe und ihre Entscheidungen machten sie faszinierend.

Doch nicht jede interessante Nebenfigur eignet sich automatisch als Hauptfigur einer gesamten Spielreihe. Kratos war über zwei Jahrzehnte hinweg das Gesicht von God of War. Seine Geschichte handelte von Schuld, Wut, Verlust und Erlösung. Selbst die nordische Saga behielt diesen Kern bei.

Mit Laufey verschiebt sich der Fokus nun vollständig. Die Serie riskiert damit, ihre wichtigste Identifikationsfigur auszutauschen, obwohl viele Spieler gerade wegen Kratos zur Marke zurückkehren. In Teilen der Online-Debatte wird die Kritik vorschnell als Ablehnung einer weiblichen Hauptfigur dargestellt. Das greift zu kurz.

Die Videospielgeschichte kennt zahlreiche erfolgreiche weibliche Heldenfiguren von Lara Croft über Aloy bis hin zu Samus Aran. Niemand würde ernsthaft behaupten, dass ein Spiel allein wegen einer Frau in der Hauptrolle schlechter wird. Die eigentliche Sorge vieler Fans richtet sich auf den kreativen Kurswechsel. Der gezeigte Trailer präsentiert moderne Dialoge, ungewöhnliche Begleiter und einen deutlich bunteren Stil.

Mehrere Forennutzer kritisieren insbesondere die Sprache, den Humor und einige der Begleitfiguren als unpassend für die bisher eher düstere Atmosphäre der Reihe. Ein weiterer Aspekt der Debatte betrifft die Reaktionen in sozialen Netzwerken. Kaum wird eine bekannte Marke auf eine weibliche Hauptfigur umgestellt, folgen auf Plattformen wie X, Reddit oder TikTok häufig tausende positive Kommentare, die den Schritt als progressiv, mutig oder längst überfällig feiern. Die Frage ist jedoch, wie repräsentativ diese Zustimmung tatsächlich für den späteren Markterfolg ist.

Die Videospielbranche hat in den vergangenen Jahren mehrfach erlebt, dass ein Thema online enorme Aufmerksamkeit erhält, sich diese Aufmerksamkeit aber nicht automatisch in Verkaufszahlen umwandelt. Zwischen Likes, Retweets und begeisterten Kommentaren einerseits und einer tatsächlichen Kaufentscheidung andererseits besteht ein erheblicher Unterschied. Kritiker der Neuausrichtung argumentieren daher, dass Publisher Social-Media-Stimmungen gelegentlich überschätzen.

Ein positiver Trend in den sozialen Netzwerken kann den Eindruck vermitteln, eine Entscheidung werde von einer breiten Mehrheit getragen, obwohl die tatsächliche Käuferschaft deutlich vielfältiger denkt und oft andere Prioritäten setzt. Viele Spieler interessieren sich letztlich weniger für die Geschlechterfrage als für Spielmechanik, Storyqualität, Atmosphäre und die Bindung an etablierte Figuren.

Gerade bei einer Marke wie God of War könnte sich deshalb zeigen, ob die lautstarke Zustimmung im Internet tatsächlich eine neue Käuferschicht erschließt oder ob Kratos für einen großen Teil des Publikums weiterhin der Hauptgrund war, die Reihe überhaupt zu verfolgen. Für Sony wird entscheidend sein, ob die Begeisterung in den sozialen Medien am Ende auch an der Ladenkasse und in den digitalen Verkaufscharts sichtbar wird. Aus wirtschaftlicher Sicht wirkt die Entscheidung nachvollziehbar. Kratos' Geschichte scheint nach Ragnarök weitgehend abgeschlossen.

Laufey eröffnet neue Perspektiven und erlaubt es den Entwicklern, bekannte Ereignisse aus einer anderen Sicht zu erzählen. Zudem bietet das Jenseits der Götter Raum für neue Mythologien und Figuren. Gleichzeitig entsteht jedoch der Eindruck, dass Sony eine Marke weiterführen möchte, deren zentrale Figur zunehmend in den Hintergrund rückt.

Die Gefahr besteht darin, dass God of War am Ende zwar noch den Namen trägt, aber immer weniger von dem repräsentiert, was die Reihe einst ausmachte: die rohe Präsenz von Kratos, die brutale Wucht der Kämpfe und die tragische Schwere seiner Geschichte. Die Kritik an God of War: Laufey sollte nicht auf die einfache Formel 'Female Lead=schlecht' reduziert werden. Das wäre oberflächlich und würde der Debatte nicht gerecht





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