Godzilla Minus Zero bricht alle Kino-Rekord

Godzilla Minus Zero erzielt sensationelle 113 Millionen Dollar. Der Film von Takashi Yamazaki schlägt alle vorherigen Rekorde seiner Franchise.

Der Film Godzilla Minus Zero hat im weltweiten Kino-Boxoffice einen historischen Meilenstein gesetzt und damit die Erwartungen aller Branchenbeobachter bei Weitem übertroffen. Unter der Regie von Takashi Yamazaki hat der Kaiju-Knaller des Originalstudios Toho weltweit sensationelle 113 Millionen US-Dollar eingespielt und gilt nun als der erfolgreichste japanische Godzilla-Film aller Zeiten. Besonders die IMAX-Kinos treiben diesen Umsatzvorstoß massiv voran, da das Premium-Großformat direkt zum Start in Nordamerika für 74 Prozent der bislang rund 32 Millionen US-Dollar an Umsatz sorgte. Damit handelt es sich um eine sensationelle Steigerung um das Dreifache im Vergleich zum Vorgänger und macht den Start zum erfolgreichsten für einen ausländischen Film in Nordamerika. Die US-Kinocharts werden damit von diesem Urgiganten mit einem riesigen Abstand angeführt, was die enorme kommerzielle Kraft dieses neuen Films unterstreicht.

Regie und Budget-Übertreffung

Die Erwartungen an Godzilla Minus Zero waren im Vorfeld entsprechend groß, da die Fortsetzung nicht nur ein moderates Plus von knapp 30 Prozent beim Budget erhalten hat, sondern auch deutlich epischer angelegt ist. Der Film ist größer als die klassische Odyssee und entwickelt sich zu einem alles vernichtenden Kassenschlager, der in allen Belangen seinen Vorgänger in den Schatten stellt. Regisseur Yamazaki wollte von Anfang an einen Monsterfilm kreieren, der das Publikum emotional und visuell massiv abholt. Hierfür hat er den ersten japanischen Film inzeniert, der im IMXA-Format gedreht wurde, um dieses technische Novum optimal für die Leinwand zu nutzen.

Also read Godzilla Minus Zero Ende: US-Militär nutzt Noriko als Waffe gegen Kaijus

IMAX-Erfolg in Nordamerika

Das IMAX-Format ist das entscheidende Stichwort für den bisherigen Erfolg, da das Premium-Großformat direkt zum Start in Nordamerika einen entscheidenden Schub gab. 74 Prozent der bislang rund 32 Millionen US-Dollar an Umsatz stammen aus IMAX-Kinos, was eine massive Steigerung um das Dreifache im Vergleich zum Vorgänger bedeutet. Diese Zahlen machen den Start zum erfolgreichsten für einen ausländischen Film in Nordamerika und zeigen, dass das Publikum bereit ist, für dieses epische Spektakel auf der großen Leinwand tief in die Tasche zu greifen. Die US-Kino-Charts werden somit von diesem Urgiganten mit riesigem Abstand angeführt.

Rekorde in Japan

In Japan brach der Film mit knapp 5,75 Millionen US-Dollar gar den bisherigen Rekord für einen Live-Action-Film mit 3 Millionen US-Dollar zum Startwochenende. Diesen Rekord hielt ausgerechnet der Vorgänger Godzilla Minus One, der nun von seiner eigenen Fortsetzung abgelöst wurde. Diese Zahlen belegen die immense Anziehungskraft der Marke in ihrem Heimatmarkt und zeigen, dass die Erwartungen an die Fortsetzung weit übertroffen wurden. Der Film sichert sich somit ein wichtiges Ausrufezeichen mit sensationellen Werten bei den Kritiken und der Gunst des Publikums.

Advertisement

Kritiken und Zuschauerstimmen

Godzilla Minus Zero und Godzilla Minus One bedeuten für die Fans eine epische Monster-Action auf höchstem Niveau, die sich in den Bewertungen widerspiegelt. Der Film erzielt sensationelle Werte bei den Kritiken mit 90 Prozent und überzeugt das Publikum mit einer Zustimmung von 96 Prozent. Das Publikum in den USA vergibt zudem eine Wertung von A im CinemaScore, also die gleiche wie beim Vorgänger, was auf eine hohe emotionale Bindung hinweist. Der epischste Film, den viele dieses Jahr gesehen haben, erhält erste Reaktionen, die sehr euphorisch ausfallen und die Begeisterung der Zuschauer widerspiegeln.

Emotionale Wirkung und Ausblick

Auch wenn die genannten Großereignisse von Denis Villeneuve und den Regie-Brüdern Anthony und Joe Russo im Dezember mit ziemlicher Sicherheit weitaus mehr einspielen werden, bleibt Godzilla Minus Zero emotional unschlagbar. Eingefleischte Fans dürften zwar durchaus zu 100-Prozent-Wertungen verleiten, aber auf der emotionalen Ebene können diese anderen Blockbuster nicht mit diesem Kaiju-Knaller mithalten. Wer ein episches Spektakel auf der großen Leinwand sehen will, darf sich Godzilla Minus Zero nicht entgehen lassen und sollte sich hier den Trailer ansehen, um sich auf das große Finale vorzubereiten.