Godzilla Minus Zero: IMAX-Lautstärke löst Hörschaden-Warnungen aus

Der Film Godzilla Minus Zero erreicht im IMAX-Kino extreme Lautstärken. Nutzer melden akustische Warnungen und klingelnde Ohren nach der Premiere. Neue Details zur Tonqualität.

Der japanische Film " Godzilla Minus Zero" hat in seinen frühen Vorführungen weltweit für massive Aufmerksamkeit gesorgt, doch nicht allein wegen seiner visuellen Effekte. Der Film löst aktuell heftige Reaktionen bezüglich der extremen Lautstärke im IMAX -Kino aus. Besonders die Tonabmischung wird von Kinobesuchern und Content Creators als überwältigend und in Teilen als gesundheitlich bedenklich wahrgenommen. Die akustische Erfahrung scheint sich deutlich von konventionellen Filmvorführungen zu unterscheiden und sorgt für einen einzigartigen, aber auch belastenden Kino-Atmosphären.

Extreme Lautstärke löst Gesundheitswarnungen aus

Die extrem hohe Lautstärke im IMAX-Saal von "Godzilla Minus Zero" hat bereits zu konkreten technischen Warnungen geführt. Der Social-Media-Nutzer @imPatrickT berichtete, dass seine Smartwatch wiederholt eine Warnung vor lauter Umgebung und möglichen Hörschäden ausgab. Die Uhr zeigte einen Wert von 90 Dezibel an, was in etwa der Lautstärke eines Rasenmähers oder einer nahen U-Bahn entspricht. @imPatrickT bezeichnete den Film als den lautesten, den er je gehört habe, und schlägt vor, dass IMAX-Kinos Ohrstöpsel an das Publikum verteilen sollten. Der Film werde wohl als Referenz für die Prüfung von Kino-Setups dienen.

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Vergleich mit Christopher Nolans Die Odyssee

Im direkten Vergleich zu anderen lautstarken Filmen schneidet "Godzilla Minus Zero" unterschiedlich ab. Viele Zuschauer verglichen die Tonqualität mit Christopher Nolans "Die Odyssee", dessen Zyklopen-Schrei in einigen Vorstellungen bis zu 120 Dezibel erreichte. Trotz dieser hohen Werte blieben die 90 Dezibel von "Godzilla Minus Zero" vorerst unter dieser Marke. Eine Influencerin auf Instagram betonte jedoch, dass ihre Ohren noch immer nach dem Verlassen des Kinos klingelten. Sie bereue es, jemals gedacht zu haben, dass der Lärm in "Die Odyssee" zu intensiv sei, und verglich das Gefühl mit dem Aufenthalt im Kreuzfeuer.

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Kritik am Zyklopen-Schrei und künftige Maßnahmen

Die Debatte über die akustische Intensität hat auch zu Diskussionen über den Schutz des Publikums geführt. Während beim Film "Die Odyssee" insbesondere der Schrei des Zyklopen und der Poseidon-Sturm als extrem störend empfunden wurden, steht bei "Godzilla Minus Zero" der Brüllton des Titans im Vordergrund. Experten empfehlen bereits ab 80 Dezibel Gehörschutz bei längerer Einwirkung. Ob die Marke von 120 Dezibel, die bei "Die Odyssee" erzielt wurde, durch den neuen Godzilla-Film gebrochen werden kann, bleibt abzuwarten. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Tonabmischung einen zentralen Bestandteil der kinematografischen Erfahrung darstellt.

Starttermin und Rezeption des Films

"Godzilla Minus Zero", regiegeführt von Takashi Yamazaki, ist als erste japanische IMAX-Produktion aller Zeiten konzipiert. Der Vorgängerfilm "Godzilla Minus One" hatte zuvor Rekorde gebrochen und erreichte einen Score von 99 Prozent bei Rotten Tomatoes. Zudem wurde er mit einem Oscar in der Kategorie Beste Visuelle Effekte ausgezeichnet. Die hohe künstlerische und technische Qualität des Films wird durch die akustische Wucht noch verstärkt. In Deutschland startet der Film am 6. November und bietet den Zuschauern eine immersive Erfahrung, die über das visuelle Erleben hinausgeht.