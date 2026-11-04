Godzilla Minus Zero IMAX Lautstärke: Ohrenschutz empfohlen

Godzilla Minus Zero erreicht im IMAX bis zu 90 Dezibel. Nutzer berichten von Gehörschäden und warnen vor Lärm. Starttermin ist der 6. November.

Der Film Godzilla Minus Zero löst aktuell massive Diskussionen über die Lautstärke im Kino aus. Regisseur Takashi Yamazaki setzt mit der Produktion auf extreme akustische Effekte, die das Publikum direkt körperlich spüren sollen. Nach den ersten Vorführungen melden sich zahlreiche Zuschauer zu Wort, die vor extrem hohen Dezibel werten warnen.

Akustische Überlastung in IMAX Sälen

Der Nachfolger zum Oscar-prämierten Original bricht sämtliche Rekorde hinsichtlich der Tonalität. Inhaltlich wird Godzilla als erste japanische IMAX-Produktion aller Zeiten dargestellt, die noch größer und epischer durch Japan stapft. Während die visuellen Effekte mit einem 99-Prozent-Score bei Rotten Tomatoes und einem Oscar in der Kategorie Beste Visuelle Effekte ausgezeichnet wurden, ist es nun der Sound, der für Aufregung sorgt. Die atomare Riesenechse drückt die Kinogänger regelrecht in ihre Sitze und hinterlässt klingelnde Ohren als Nebenwirkung.

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Die Beschwerden beziehen sich insbesondere auf die Lautstärke, die die Zuschauer nicht nur als laut, sondern als gesundheitlich bedenklich empfinden. Social Media ist voller Berichte, die das Phänomen dokumentieren. Ein prominentes Beispiel ist der Content Creator @imPatrickT, der eine Gesundheitswarnung seiner Smartwatch teilt. Diese Alarmierte ihn wiederholt vor der lauteren Umgebung und möglichen Hörschäden. Der Influencer postete ein Bild der 90-Dezibel-Warnung mit der Bemerkung, der Film sei der lauteste, den er je gehört habe.

Vergleich zu anderen Blockbustern

@imPatrickT beschreibt den Film als Referenz für Kino-Setups und bezeichnet ihn als Definition für Filme, die speziell für IMAX gedreht wurden. Er schlägt sogar vor, dass IMAX-Kinos Ohrstöpsel verteilen sollten, um Godzillas Schreie für das Publikum erträglicher zu machen. Zum Vergleich: 90 Dezibel entsprechen etwa der Lautstärke eines Rasenmähers oder einer U-Bahn in direkter Nähe. Bei längerer Einwirkung von Geräuschen über 80 Dezibel wird medizinisch sogar Gehörschutz empfohlen.

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Ein Vergleich mit anderen aktuellen Blockbustern stellt die Extremwerte in Relation. Beim Zyklopen in Die Odyssee erreichten die Töne in einigen Vorstellungen bis zu 120 Dezibel. Der Poseidon-Sturm in diesem Film sorgte ebenfalls für massive Beschwerden. Viele Nutzer beschwerten sich dort, dass ihnen der Schrei regelrecht die Ohren weh tat. Die Marke von 120 Dezibel bleibt vorerst ungebrochen, doch die Werte von Godzilla Minus Zero liegen deutlich im oberen Bereich.

Nichtsdestotrotz gibt es Stimmen, die Godzilla Minus Zero als noch lauter einstufen. Eine Influencerin auf Instagram postete nach ihrer Vorführung einen Bericht, in dem sie ihr Bedauern ausdrückte, jemals gedacht zu haben, der Zyklop sei zu laut gewesen. Sie gab an, dass 30 Minuten nach dem Verlassen des Kinos ihre Ohren noch immer klingeln. Das Gefühl, sich im Kreuzfeuer zu befinden, wurde als zutreffend beschrieben, obwohl der objektive Messwert bei 90 Dezibel liegt.

Starttermin und zukünftige Entwicklungen

Ob die Lautstärke-Marke von Die Odyssee tatsächlich geknackt werden kann, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass Godzilla ab dem 6. November auch in den hiesigen Kinos an die Leinwand kommt. Fans und Kritiker gleichermaßen müssen sich auf ein akustisches Erlebnis einstellen, das weit über das übliche Kinoerlebnis hinausgeht. Die Reaktionen der ersten Vorführungen deuten darauf hin, dass der Film nicht nur visuell, sondern auditiv eine massive Wirkung entfaltet.

Die Diskussion um die Lautstärke wird voraussichtlich anhalten, bis der Film breiter verfügbar ist. Takashi Yamazaki hat mit Godzilla Minus Zero ein Werk geschaffen, das technische Grenzen auslotet. Ob die IMAX-Kinos dieser Entwicklung mit entsprechenden Schutzmaßnahmen begegnen, wird sich zeigen. Bis dahin bleibt den Zuschauern nur, sich auf den Schrei des atomaren Riesen einzustellen.