Godzilla Minus Zero kommt ab dem 11. Dezember erneut ins Kino, diesmal in Schwarz-Weiß. Eine offizielle Bestätigung für Deutschland steht noch aus.

Nur drei Wochen nach dem Kinostart von Godzilla Minus Zero bekommt der Blockbuster von Regisseur Takashi Yamazaki eine erneute Kinoveröffentlichung. Diesmal läuft der Film in einer Schwarz-Weiß-Fassung, die im Vintage-Look des Originals gehalten ist. Für viele Fans des Monsterstreifens ist das eine ausgesprochen gute Nachricht.

Der Auslöser ist ein Eintrag für Godzilla Minus Zero/Minus Color, der bereits aufgetaucht ist. Als geplanter Starttermin ist der 11. Dezember festgelegt. Damit kehrt der neueste Teil der Reihe zeitnah in die Kinos zurück, während er an den Kinokassen weiterhin stark läuft.

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Wie die Schwarz-Weiß-Fassung von Godzilla Minus Zero entsteht

Die Schwarz-Weiß-Fassung von Godzilla Minus Zero ist kein einfacher Filter über dem Originalfilm. Takashi Yamazaki arbeitete gemeinsam mit seinen Colorist*innen daran, den Kontrast einzelner Elemente in jeder einzelnen Einstellung individuell anzupassen.

Dieser Aufwand soll dem Publikum ein Erlebnis bieten, das dem klassischen Kinoerlebnis der 1950er-Jahre so nahe wie möglich kommt. Durch die individuelle Bearbeitung entstehen größere Kontraste, und damit verändern sich auch die Licht- und Schattenverhältnisse im Bild deutlich.

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Takashi Yamazaki und die Verbindung zu Ishirō Honda

Takashi Yamazaki bezieht sich mit der monochromen Version auf den ersten Godzilla-Film aus dem Jahr 1954 von Ishirō Honda. Die Schwarz-Weiß-Bearbeitungen seiner Godzilla-Filme sollen eine Hommage an dieses Originalwerk sein.

Bereits 2024 hatte Yamazaki mit Godzilla Minus One/Minus Color gezeigt, wie er diesen Ansatz umsetzt. Damals kam der Film in Schwarz-Weiß ins Kino und kam dem originalen Kinoerlebnis aus den 50er-Jahren für viele Zuschauer sehr nahe. Viele Fans hofften daher, dass Yamazaki diesen Schritt auch bei Godzilla Minus Zero gehen würde.

Yamazaki selbst beschreibt die monochrome Version seines Films als viel furchteinflößender als die Farbfassung. Nach seiner Aussage verstärkt gerade die Reduktion auf Schwarz und Weiß die Schreckenswirkung der Kreatur.

Kinostart am 11. Dezember und die Lage in Deutschland

Der geplante Start der Schwarz-Weiß-Fassung in den USA ist für den 11. Dezember vorgesehen. Ob der Film in dieser Form auch in Deutschland in den Kinos zu sehen sein wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

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Dennoch gilt eine Veröffentlichung hierzulande als relativ sicher. Mehrere Kinoketten in Deutschland haben in den Sozialen Medien bereits angekündigt, den Film in dem besonderen Look auf die große Leinwand zu bringen. Interessierte Zuschauer sollten daher die Programme ihrer Kinos im Blick behalten, sobald die Termine offiziell werden.

Godzilla Minus Zero hatte am Startwochenende in den USA 30,6 Millionen Dollar eingespielt und damit den Rekord für einen fremdsprachigen Realfilm in Nordamerika gesichert. Die Schwarz-Weiß-Fassung soll nun an diesen Erfolg anknüpfen und dem Monsterfilm, der seit 72 Jahren auf der Leinwand zu sehen ist, eine neue Dimension geben.