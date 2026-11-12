Godzilla Minus Zero und Ramayana: Reviewbombing in Indien um Kinopremiere

Indische Nutzer reviewbomben Godzilla Minus Zero auf IMDb. Der Grund ist der Konkurrenzfilm Ramayana. Details zu den Einspielen und dem verschobenen Starttermin.

Der Film " Godzilla Minus Zero" wird aktuell im Internet massiv kritisiert, obwohl er international auf positive Resonanz stößt. Die negativen Bewertungen stammen hauptsächlich von Nutzern in Indien, die den Streifen als Reaktion auf einen anderen Kinostart bewerten. Dieser sogenannte Reviewbombing-Angriff zielt darauf ab, den US-amerikanischen Monster-Blockbuster künstlich herunterzustufen.

Konflikt um die indische Kinopremiere

Ursache für diese ungewöhnliche Kampagne ist der gleichzeitige Start von "Ramayana: Rise of a Legend". Die ursprüngliche Planung sah vor, dass beide Filme am selben Tag in die Kinos kommen. "Ramayana" gilt als der teuerste Film, der jemals in der indischen Filmindustrie produziert wurde. Befürchtungen, der Godzilla-Film könnte die lokale Produktion in den Schatten stellen, führten zu einer Verschiebung des Starttermins von "Godzilla Minus Zero". Der Wechseltermin liegt nun am 20. November, um dem indischen Film einen Vorsprung zu sichern.

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Statistische Daten der Bewertungskampagne

Die Zahlen auf der Plattform IMDb belegen das Ausmaß der Aktion. Von insgesamt 17.000 Nutzerbewertungen liegen 37,4 % bei nur einem Stern. Das entspricht genau 229 Bewertungen. Im Vergleich dazu entfallen 30,3 % der Stimmen, also 186 Bewertungen, auf die Höchstwertung von zehn Sternen. Trotz der massiven Einsatzzahlen liegt die Gesamtbewertung aktuell noch bei 8,0 von 10 Punkten. Die negativen Bewertungen haben nichts mit der Qualität des Films zu tun, sondern sind ein reines Statement gegen den Kinostart.

Finanzielle Einspielergebnisse beider Filme

Trotz des Konflikts starten beide Filme finanziell sehr erfolgreich. "Godzilla Minus Zero" erzielte in der ersten Woche weltweit 62 Millionen US-Dollar. Der indische Konkurrenzfilm "Ramayana: Rise of a Legend" kann auf ein Einspiel von 55,7 Millionen US-Dollar zurückblicken. Beide Summen sind beachtlich und zeigen, dass das Interesse an beiden Produktionen groß ist. Die Reviewbombing-Aktion scheint das tatsächliche Kinobesucherinteresse in den ersten Wochen kaum beeinflusst zu haben.

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Reaktionen und Kritik am Filminhalt

Kritiker und Zuschauer weltweit loben "Godzilla Minus Zero" als eine der besten Fortsetzungen in der Geschichte der Franchise. Der Film, der Regisseur Shinya Yamazaki zugeschrieben wird, erhielt internationale Anerkennung. Viele Nutzer betonen, dass der Film episch sei und sogar einen Oscar verdient habe. Die negativen Bewertungen der indischen Nutzer basieren nicht auf einer Kritik am Filminhalt. Da viele Nutzer den Streifen im Kino noch nicht gesehen haben, handelt es sich um eine prinzipielle Ablehnung.

Auswirkungen auf den Markt in den kommenden Wochen

Die Frage bleibt, ob sich die negative Haltung der indischen Zuschauer auf die langfristigen Einspielergebnisse auswirken wird. Bis zum 20. November hat "Ramayana" einen zweiwöchigen Vorsprung. In diesem Zeitraum muss sich der indische Film nicht mit der Riesenechse auseinandersetzen. Ob die Reviewbombing-Kampagne das allgemeine Einspiel weltweit negativ beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit konzentriert sich die Konkurrenz jedoch rein auf den lokalen indischen Markt.