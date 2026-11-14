Der Film Godzilla Minus Zero wird in Indien von Nutzern mit einem Stern bewertet, um den lokalen Blockbuster Ramayana zu unterstützen. Hintergrund ist der verschobene Kinostart.

Der japanische Monster-Film Godzilla Minus Zero steht mitten in einer ungewöhnlichen medialen Auseinandersetzung, die weit über die eigentliche Handlung des Streifens hinausgeht. Während das Werk international auf positive Kritiken stößt und weltweit bereits 62 Millionen US-Dollar in seiner ersten Woche einspielte, ist die Stimmung auf der Bewertungsplattform IMDb innerhalb Indiens massiv negativ gesunken. Diese Diskrepanz zwischen der globalen Aufnahme und der lokalen Online-Reaktion ist das Ergebnis eines strategischen Vorgehens indischer Filmfans.

Strategisches Reviewbombing in Indien

Die 37,4 Prozent der Bewertungen, die aktuell nur einen Stern aufweisen, stammen überwiegend von indischen Nutzergruppen und haben keinen direkten Bezug zur Qualität des Films. Tatsächlich haben viele dieser Rezensenten den Streifen von Regisseur Hideo Yamazaki noch nicht einmal im Kino gesehen. Stattdessen dient die Ein-Stern-Bewertung als Protestaktion gegen die internationale Konkurrenz. Die Gesamtbewertung liegt zwar bei 8,0 von 10 Punkten basierend auf 17.000 Nutzerbewertungen, doch die Spitze der Skala wird von den einen-Stern-Bewertungen dominiert, die 229 Stimmen erhalten haben.

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Kinostart-Vertagung im lokalen Wettbewerb

Der Auslöser für dieses Phänomen ist der direkte Wettbewerb mit dem indischen Historienversion Ramayana: Rise of a Legend. Ursprünglich sollte Godzilla Minus Zero gleichzeitig mit dem lokalen Blockbuster starten, der mit 55,7 Millionen US-Dollar Einspiel in seiner Debütwoche ebenfalls einen starken Start hinlegte. Die indische Industrie und das Publikum machten sich Sorgen, dass die atomare Riesenechse die heimische Produktion, die als der teuerste Film der indischen Kinogeschichte gilt, in den Schatten stellen würde. Aus diesem Grund wurde der Kinostart von Godzilla Minus Zero in Indien vom 6. auf den 20. November verschoben.

Unterstützung für Ramayana als nationale Sache

Durch die Verschiebung erhielt Ramayana einen zweiwöchigen Vorsprung im lokalen Markt, in dem es ohne Konkurrenz durch den Godzilla-Film agieren konnte. Die indischen Filmgänger sehen ihre Bewertungskampagne als Mittel, um Ramayana mehr ins Scheinwerferlicht zu rücken und der westlichen Monsterechse den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Kritiker bezeichnen Godzilla Minus Zero bereits jetzt als die beste Fortsetzung in der langen Filmgeschichte der Serie, und der Streifen konnte sogar einen Oscar gewinnen. Diese hohen Erwartungen treffen auf eine lokale Bevölkerung, die ihren nationalen Mythos priorisiert.

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Auswirkungen auf das internationale Einspielergebnis

Die Frage, ob sich die negative Einstellung der indischen Cineasten negativ auf das allgemeine Einspielergebnis von Godzilla Minus Zero auswirken wird, bleibt aktuell unklar. Fakt ist jedoch, dass Ramayana in Indien bis zum 20. November landesweit nicht mit den neuesten Aktionen der Riesenechse konkurrieren muss. Während Godzilla weltweit mit der IMAX-Technologie für Chaos und Zerstörung sorgt, bleibt die indische Bewertungssituation ein isoliertes Phänomen, das mehr über kulturelle Prioritäten als über die filmische Qualität aussagt. Die weltweiten Einnahmen von 62 Millionen US-Dollar in der ersten Woche deuten darauf hin, dass die indische Online-Kampagne die globale Akzeptanz bisher nicht beeinträchtigt hat.

Langfristige Perspektive für beide Filme

Beide Filme starten mit beträchtlichen finanziellen Werten, wobei Godzilla Minus Zero mit 62 Millionen US-Dollar leicht vor Ramayana mit 55,7 Millionen US-Dollar liegt. Die indischen Fans nutzen ihre Plattform, um den lokalen Erfolg zu sichern, während die internationale Kritik den Film als Meisterwerk lobt. Bis zum offiziellen Starttermin am 20. November in Indien wird sich zeigen, ob die Verschiebung den gewünschten Effekt hatte oder ob die Euphorie um Godzilla Minus Zero auch dort anhalten wird. Bis dato bleibt der Streifen ein beliebter Blockbuster, der selbst in Zeiten von Konkurrenz keine Defizite im weltweiten Kino zeigt.