Godzilla und die Monster aus dem All kostenlos auf Prime Video

Der Kult-Klassiker Godzilla und die Monster aus dem All ist als Special Edition auf Prime Video verfügbar. Ein Rückblick auf den 1968er Streifen und seine historische Bedeutung.

Der am 14. August 1968 in Japan uraufgeführte Film " Godzilla und die Monster aus dem All" ist derzeit als kostenloser Inhalt auf dem Streaming-Dienst Prime Video zu sehen. Der neunte Eintrag in der klassischen Shōwa-Reihe der japanischen Kaiju-Filme bietet den Zuschauern eine unterhaltsame Abwechslung innerhalb der bekannten Franchise-Struktur. Obwohl insgesamt bereits 39 Filme um die atomare Riesenechse produziert wurden, sticht dieser spezifische Streifen durch seine humorvolle Art und das Ensemble aller großen Monster hervor. Die Verfügbarkeit auf einer großen internationalen Plattform ermöglicht einem neuen Publikum den Zugang zu diesem historischen Werk aus dem Jahr 1968.

Handlung im Zeichen der Weltraumdrachen

Die Handlung spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die riesigen Monster der Erde auf der abgelegenen Insel Monsterland unter menschlicher Kontrolle leben. Plötzlich werden weltweit Städte angegriffen, was die Menschheit vor ein rätselhaftes Problem stellt. Es stellt sich heraus, dass eine außerirdische Rasse die Kontrolle über die Monster übernommen hat, um sie als Waffen gegen die Menschheit einzusetzen. Godzilla, Rodan, Mothra, King Ghidorah und viele weitere Kreaturen ziehen daraufhin eine Spur der Verwüstung um den Globus. Während Wissenschaftler und das Militär versuchen, die außerirdische Bedrohung aufzuhalten, kommt es schließlich zu einem großen Kampf der Monster am Fuß des Mount Fuji, der das Schicksal der Welt entscheiden wird.

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Regie und Effekte im historischen Kontext

Godzilla-Erfinder Inoshiro Honda kehrte für diesen Film zurück auf den Regiestuhl, nachdem er sich eigentlich schon aus dem Monster-Business zurückgezogen hatte. Er versammelte alle Monster des Godzilla-Universums für einen großen Kampf, der sich gewaschen hat. Der Film gilt als einer der unterhaltsamsten Einträge der gesamten Reihe, da er den Fokus stark auf Action und Comedy legt. Anstatt Godzilla und seine Freunde nur als Antagonisten darzustellen, werden sie hier irgendwie zu Helden, was vielen Fans der klassischen Serie zusagt. Der besondere Charme des Films liegt auch in der Handlung, die den Fokus darauf legt, dass Godzilla oft als Antikriegsmetapher gegen den Einsatz von Atomwaffen dient.

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Monstervereinigung und visuelle Meisterwerke

Fühlt man sich den Film an, so sind nicht nur die japanischen Godzilla-Filme interessant, sondern gefühlt auch alle anderen wichtigen Tōhō-Monster seiner Zeit. Ja, auch Godzillas "Sohn" Minilla ist mit von der Partie und brachte jedes Mal zum Lachen, wenn er seine kleinen Fäustchen bewegte. Ein wahres Fest war es für Zuschauer, als sich Godzilla gemeinsam mit seinen Monster-Kollegen Mothra, Rodan, Anguirus und Minilla auf den dreiköpfigen Weltall-Drachen Ghidorah stürzte, um die Welt vor der Bedrohung zu retten. Allein der Fakt, dass die ganzen Städte als Miniaturbauten vom legendären Effekte-Meister Eiji Tsuburaya nachgebaut wurden, um von einem Menschen im Monsterkostüm zertrampelt zu werden, ist so charmant, dass man über Plot-Holes oder trashige Szenen hinwegsehen und einfach nur lachen kann.

Deutsche Veröffentlichung und Streaming-Details

In Deutschland erschien der Film 1971 unter dem Titel "Frankenstein und die Monster aus dem All". Nur gibt es in dem Film keinen Frankenstein. Und auch keine Frankenstein-Thematiken, die den Titel rechtfertigen würde. Der Verleiher der Filme benannte den Streifen vermutlich auch deshalb in "Godzilla und die Monster aus dem All" um, da dieser Titel besser passt. Aktuell ist der Film beim Zusatzkanal MUBI im Streaming-Angebot von Prime Video verfügbar. Dieser Zeitraum ist begrenzt, weshalb sich Fans und Monster-Freunde die Gelegenheit nicht entgehen lassen sollten, den Kult-Klassiker in seiner ursprünglichen Form zu erleben. Die Kombination aus historischen Special Effects und dem unverkennbaren japanischen Flair macht diesen Streifen zu einem festen Bestandteil der Kaiju-Geschichte, der auch heute noch keine Aktualität verloren hat.