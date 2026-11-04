Godzilla und die Monster aus dem All kostenlos bei Prime Video

Der Kultfilm Godzilla und die Monster aus dem All ist zeitweise kostenlos auf Prime Video verfügbar. Entdecken Sie den Klassiker mit Eiji Tsuburayas Effekten.

Der klassische japanische Kaiju-Film Godzilla und die Monster aus dem All aus dem Jahr 1968 ist aktuell über einen Zusatzkanal auf der Streamingplattform Prime Video für einen begrenzten Zeitraum kostenfrei zugänglich. Dieser Streifen gilt unter Fans als einer der unterhaltsamsten Einträge in der langen Filmreihe um die atomare Riesenechse, da er durch seine humorvolle Inszenierung und das spektakuläre Finale auffällt. Insgesamt umfasst die Geschichte bereits 39 Filme rund um diesen ikonischen Charakter.

Kritik des Films von 1968

Die persönliche Bewertung dieses Werkes fällt extrem positiv aus, wobei der neunte Film der Serie den Betrachter so sehr zum Lachen brachte, dass Tränen flossen. Der Regisseur Inoshiro Honda kehrte für diesen speziellen Titel zurück auf den Stuhl, nachdem er sich eigentlich bereits aus dem Monstergeschäft zurückgezogen hatte. Er versammelte alle relevanten Kreaturen des Universums für ein großes Gefecht, das durch seine visuelle Qualität besticht. Besonders Minilla, der Sohn Godzillas, sorgt immer wieder für Amüsement, wenn er mit seinen kleinen Fäustchen bewegt wird.

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Handlung und Monster-Konstellation

Die Handlung spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die riesigen Monster der Erde auf der abgelegenen Insel Monsterland unter Kontrolle der Menschheit leben. Plötzlich werden weltweit Städte angegriffen, woraufhin sich herausstellt, dass eine außerirdische Rasse die Herrschaft über die Monster übernommen hat. Godzilla, Rodan, Mothra, King Ghidorah und viele weitere Kreaturen ziehen daraufhin eine Spur der Verwüstung um den Globus. Während Wissenschaftler und das Militär versuchen, die außerirdische Bedrohung aufzuhalten, kommt es schließlich zu einem großen Kampf der Monster am Fuß des Mount Fuji.

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Visuelle Effekte und Produktion

Obwohl ältere Godzilla-Filme teilweise als trashig empfunden werden, überzeugt dieser Streifen durch die charmanten Miniaturbauten. Diese wurden vom legendären Effekte-Meister Eiji Tsuburaya nachgebaut, um von Menschen in Monsterkostümen zertrampelt zu werden. Dieser Aspekt erlaubt es dem Publikum, über Handlungslücken oder kitschige Szenen hinwegzusehen und einfach nur Spaß an der Show zu haben. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Final Battle zwischen Godzilla und seinem Erzfeind Ghidorah.

Deutsche Veröffentlichungsgeschichte

In Deutschland erschien der Film im Jahr 1971 zunächst unter dem Titel Frankenstein und die Monster aus dem All. Es gibt jedoch keinen Frankenstein im Film und auch keine Thematik, die diesen Titel rechtfertigen würde. Der Verleiher benannte den Streifen später in Godzilla und die Monster aus dem All um, was als deutlich treffender angesehen wird. Aktuell ist der Film beim Zusatzkanal MUBI im Streaming-Angebot zu finden.