Außenminister Johann Wadephul und das Goethe-Institut führen amtliche Rechtschreibung ein. Kritik an der neuen Regel zur geschlechtersprache.

Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut haben eine verbindliche Richtlinie zur geschlechtsneutralen Sprache verabschiedet. Diese Regel untersagt die Nutzung von Sonderzeichen wie Sternchen oder Unterstrichen. Stattdessen müssen Paarformen oder neutrale Begriffe verwendet werden. Die Maßnahme soll die offizielle Kommunikation vereinheitlichen.

Wadephul setzt Richtlinien durch

Außenminister Johann Wadephul hat diese Vorgaben bereits im Mai erlassen. Er forderte seine Mitarbeiter auf, keine linguistischen Füllzeichen im Schriftverkehr zu nutzen. Stattdessen sollen Begriffe wie "Bürgerinnen und Bürger" oder "Lehrkräfte" verwendet werden. Dies entspricht dem Kurs der Familienministerin Karin Prien. Auch der Kulturstaatssekretär Wolfram Weimer hat ähnliche Anordnungen getroffen. Die Bundesregierung verfolgt damit ein klares Bild in der Amtssprache.

Also read Zum 75. Geburtstag: BR kündigt Dokuserie 'Being Uli Hoeneß' an

Goethe-Institut passt Verträge an

Die neue Regelung betrifft nun auch das Goethe-Institut. Der Verein betreibt über 154 Institute in 100 Ländern. Er wird hauptsächlich aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Ein neuer Rahmenvertrag soll die Zusammenarbeit regeln. Dieser Vertrag wird Ende des Jahres in Kraft treten. Zuvor wurde er zuletzt im Jahr 2004 aktualisiert. Die Dokumente sollen klarer an den außenpolitischen Zielen ausgerichtet werden.

Kritik aus den eigenen Reihen

Mitarbeitende im Goethe-Institut äußern Sorgen in einem internen offenen Brief. Sie befürchten einen Verlust an Glaubwürdigkeit. Das Institut engagiert sich weltweit für Gleichberechtigung und Inklusion. Die neuen Regeln könnten diese Werte verwässern. Kritiker sehen hier einen Widerspruch zur sozialen Mission. Die Sprache soll jedoch den geltenden Regeln folgen. Dies lehnt der Rat für deutsche Rechtschreibung ab.

Advertisement

Behörden verfolgen einheitliche Standards

Das Auswärtige Amt betont, dass Gleichstellung gesetzlicher Auftrag ist. Dies muss sich im amtlichen Schriftverkehr widerspiegeln. Die deutsche Rechtschreibung bleibt dabei die Grundlage. Dies gilt für Dokumente und Prüfungsmaterialien. Das Goethe-Institut bestätigt die Entscheidung. Das Präsidium habe dies im September beschlossen. Der Vorstand respektiert die Bedenken der Mitarbeiter. Die Werte bleiben jedoch unverändert.

Politische Neuausrichtung und Kontext

Johann Wadephul übernahm das Amt im Mai 2025. Zuvor führten SPD oder Grüne das Ministerium. Ein kurzer Ausnahmezustand gab es durch Guido Westerwelle. Wadephul distanziert sich von früheren Tendenzen. Das Goethe-Institut bleibt ein Ort des Austausches. Es wird weiterhin über Sprache und Gesellschaft diskutiert. Die formale Kommunikation bleibt jedoch streng reguliert. Dies sichert die Einheitlichkeit der Botschaften.