GoFundMe-Spenden für Lisa T: Onkel Andreas Le beendet Kampagne nach Kritik

Die GoFundMe-Kampagne für das ermordete Mädchen Lisa T aus Marzahn wird eingestellt. Onkel Andreas Le stoppt die Sammlung nach Vorwürfen und hat 70.000 Euro gesammelt.

Der gewaltsame Tod der dreizehnjährigen Lisa T aus dem Berliner Bezirk Marzahn hat in der Bevölkerung zu einer Welle der Anteilnahme geführt, die sich unmittelbar in finanziellen Zuwendungen niederschlug. Innerhalb eines Zeitraums von nur zehn Stunden am vergangenen Montag sammelte die Online-Plattform GoFundMe Spenden in Höhe von siebzigtausend Euro für die Hinterbliebenen ein. Mehr als dreitausend Menschen zeigten sich in dieser kurzen Zeit großzügig und unterstützten das Anliegen.

Kritik an Organisation der Spenden

Doch diese schnelle und massive finanzielle Unterstützung stieß nicht nur auf Begeisterung, sondern löste auch heftige Debatten über die Rechtmäßigkeit und Transparenz der Maßnahme aus. Es entstand Streit darüber, ob die Art und Weise der Geldsammelpetition korrekt durchgeführt wurde. Der Organisator der Kampagne, Andreas Le, gibt an, der Onkel des verstorbenen Mädchens zu sein. Er betonte in seinem Aufruf, direkten Kontakt zu den Eltern gehabt zu haben, und versicherte, dass die Familie die einzige offizielle Quelle für die Mittel ist.

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Motive und Pläne des Onkels

Andreas Le begründete seine Initiative mit dem Wunsch, der trauernden Familie praktische Hilfe zu leisten. Er rechnete nicht damit, dass Vater und Mutter schnell wieder ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Das gesammelte Geld sollte primär zur Finanzierung der Beerdigung sowie aller damit verbundenen Kosten verwendet werden. Sollte noch etwas übrig bleiben, sollte dies direkt an Lisas Eltern gehen, damit sie sich die notwendige Zeit nehmen können, ohne sich Sorgen um finanzielle Engpässe machen zu müssen.

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Persönliche Erinnerungen und Zweifel

In seinen Texten beschreibt Andreas Le das Mädchen als liebevolle Person, die ruhig und zurückhaltend war. Er erinnerte sich an gemeinsame Momente wie Besuche bei seiner Mutter im Nagelstudio oder Ausflüge zum Rewe-Markt. Da er jedoch im Präsens über sie schrieb, wirkte dies auf einige Beobachter, als würde er den Tod noch nicht akzeptieren. Die Plattform GoFundMe warnte gegen Fake-Aktionen und bot eine Spendengarantie an, falls sich herausstellen sollte, dass Angaben nicht stimmen.

Einstellung der Kampagne

Gegen Abend des Montags setzte GoFundMe die Spendenannahme vorübergehend aus, während parallel Meldungen über Vorwürfe der Fälschung kursierten. Andreas Le widersprach diesen Anschuldigungen energisch und bestätigte erneut seine Identität. Am Dienstag teilte er jedoch mit, dass die Familie groß sei und sich gegenseitig finanziell helfen könne. Daher habe man sich entschieden, die Aktion zu schließen, da sie ursprünglich nur als Sicherheit gedacht war. Wer sein Geld zurückhaben wolle, solle sich melden.