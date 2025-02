Goggia's Weltmeisterschaft - Ein bitteres Vergessen

Sofia Goggia, die Top-Star des Ski-Weltcups, verpasste bei der Weltmeisterschaft in allen Disziplinen die erhoffte Medaille. Die Italienerin zeigte sich fassungslos und sprach von 'unerklärlichen Situationen'.

Sofia Goggia , als Top-Star des Ski-Weltcups bekannt, erlebte bei der Weltmeisterschaft eine enttäuschende Leistung. Die italienische Skirennläuferin reiste als eine der großen Favoritinnen an und erwuchs den Erwartungen in allen Disziplinen nicht gerecht. Obwohl Goggia in Abfahrt , Super-G und Riesenslalom zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählte, konnte sie in keiner dieser Disziplinen eine Medaille erringen.

Nach enttäuschenden Resultaten in ihren Paradedisziplinen Abfahrt (Platz 16) und Super-G (Platz 5) gab Goggia im Riesenslalom alles, scheiterte aber an einer übermotivierten Fahrt und schied aus dem Wettbewerb aus. Die 32-Jährige zeigte sich fassungslos und erklärte gegenüber dem italienischen TV-Sender Rai Sport, dass sie nicht mehr wisse, was sie tun solle. 'Ich werfe zu viele Rennen so weg. Es ist unglaublich', sagte sie. 'Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist unerklärlich, sich in so einer Situation wiederzufinden.' Die Weltmeisterschaft begann für Goggia bereits mit einem bitteren Drama. Nach einer schweren Schienbeinverletzung im Vorjahr, die sie mit einem Helikopter abtransportieren ließ, war es für sie ein Wunder, überhaupt an der WM teilnehmen zu können. 'Ein bisschen kommen mir die Tränen, weil ich Fünfte geworden bin. Auf der anderen Seite bin ich einfach nur froh, hier zu sein', erklärte Goggia nach dem Super-G. 'Vor einem Jahr musste ich nach meiner schweren Schienbeinverletzung mit dem Helikopter abtransportiert werden. Dass ich heute hier bei der WM stehe, ist alles andere als selbstverständlich.' Goggia kämpfte sich danach schnell zurück in die Weltspitze und gewann auch wieder Weltcup-Rennen. Die gute Form des laufenden Winters wollte sie nun auch bei der Ski-WM bestätigen. Doch es kam anders. Der fünfte Platz im Super-G sollte ihr einziges sportliches Highlight bleiben. Ein spektakulärer Sturz im Abfahrtstraining am vergangenen Freitag, bei dem sie beim letzten Sprung die Kontrolle verlor und einige Meter die Strecke herunter schlitterte, abgesehen von leichten Verletzungen auch ihre Moral stark beeinträchtigte. 'Es ist nicht schön, mit 120 km/h zu stürzen. Auf dieser Piste ist es mir nie gelungen, zu glänzen. Es ist schade, da ich bei diesem Sprung riskiert habe', sagte sie enttäuscht. Auch das Abfahrtsrennen am folgenden Tag verlief nicht zufriedenstellend, Goggia erreichte nur Platz 16. Nach den Fehlern in den ersten beiden Disziplinen lag der Fokus nun auf dem Riesenslalom als letzte Chance auf eine Medaille. Doch auch dieser Versuch scheiterte, Goggia schied aus und beendete die Weltmeisterschaft im bitteren Reises.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ski-Weltmeisterschaft Sofia Goggia Italien Abfahrt Super-G Riesenslalom Medaille Enttäuschung Verletzung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

»Wegen guter Führung«: Vergessen Sie Vorsätze, suchen Sie sich ein MottoMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Latvalas Rückkehr in die Rallye-Weltmeisterschaft: Ein finanzielles RisikoJari-Matti Latvala, nach seiner Entlassung bei Toyota sucht nach Lösungen, um in der Rallye-Weltmeisterschaft 2020 einige Läufe zu bestreiten. Sein Budget ist knapp und er muss sich entscheiden, ob er seinen eigenen Start finanzieren kann.

Weiterlesen »

BVB-Niederlage gegen Stuttgart: Ein Start zum Vergessen für Niko KovacMit großen Hoffnungen ist Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Niko Kovac gestartet. Doch gegen den VfB Stuttgart erlebt der Kroate vor heimischer Kulisse einen Fehlstart.

Weiterlesen »

– Vor 25 Jahren erschien ein Fantasy-Film, der so schlecht ist, dass ihn jeder vergessen hatSchon vor dem Fantasy-Film mit Chris Pine erschien ein fürchterlicher Film zu Dungeons & Dragons, den auch Jeremy Irons nicht retten konnte.

Weiterlesen »