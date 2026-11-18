Der Ex-Fußballer Gökhan Töre wird von seiner Ehefrau Buket der Gewalt und bewaffneten Bedrohung bezichtigt. Sie sichert Vermögen, während Töre die Vorwürfe bestreitet.

Der ehemalige Bundesliga-Star Gökhan Töre steht in der Türkei unter schwerem Beschuss. Seine Ehefrau Buket hat beim Familiengericht in Istanbul offiziell einen Antrag auf Vermögenssicherung gestellt, nachdem ihr Ehemann ihr nach eigenen Angaben mit einer Waffe gedroht haben soll. Die Architektin Buket Töre, die seit dem Jahr 2020 mit dem Ex-Profi verheiratet ist, wirft ihrem Mann wiederholte körperliche Gewalt und eine bewaffnete Bedrohung vor. Dieser Schritt markiert eine eskalierende Zuspitzung der privaten Differenzen zwischen dem 34-jährigen ehemaligen Sportler und seiner Partnerin.

Detailreiche Anschuldigungen vor dem Gericht

Die in der Zeitung Milliyet.com veröffentlichten Details des Antrags zeichnen ein düsteres Bild der ehelichen Situation. Buket Töre behauptet darin, während der gesamten Dauer ihrer Ehe körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Ein konkreter Vorfall am 2. Oktober diente als Auslöser für die rechtlichen Schritte: Dem Antrag zufolge holte Gökhan Töre eine Waffe aus einem Tresor und benutzte diese als Drohmittel gegen seine Ehefrau. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, die von diesen Vorfällen direkt betroffen sind. Die Vorwürfe reichen weit über den einzelnen Tag hinaus und deuten auf ein systematisches Muster gewalttätigen Verhaltens hin.

Also read Russell Brands Ehefrau meldet sich nach Vergewaltigungs-Urteil zu Wort: „Vertrauen auf Gott“

Finanzielle Sicherung gegen Vermögensverschiebung

Neben den Vorwürfen der Gewaltkomplexität geht es im Antrag auch um das gemeinsame Vermögen. Buket Töre wirft Gökhan Töre vor, nach der drohendeten Situation zahlreiche wertvolle Gegenstände aus dem gemeinsamen Haus entfernt zu haben. Dazu zählen explizit Luxusuhren und Gemälde. Zudem habe er das gemeinsame Bankschließfach geleert, um den finanziellen Spielraum seiner Ehefrau einzuschränken. Die Anwälte von Buket Töre nutzen den Antrag auf Vermögenssicherung, um zu verhindern, dass weiteres Vermögen wie Luxus-Autos oder Immobilien auf Dritte übertragen wird. Ziel ist es, den finanziellen Status quo zu保全 und eine weitere Schmälerung der Vermögenswerte durch den Ex-Fußballer zu unterbinden.

Advertisement

Töre dementiert öffentlich mit harschem Gegenangriff

Gökhan Töre hat auf die Vorwürfe nicht mit Schweigen reagiert, sondern eine klare und emotionale Position bezogen. Auf der sozialen Plattform X äußerte er sich in einem langen Statement deutlich gegen die Anschuldigungen seiner Ehefrau. Er bezeichnete alle erhobenen Vorwürfe als unwahr und wies sie mit klarer Sprache zurück. Der Ex-Profi, der einst bei Chelsea, dem HSV, West Ham und Beşiktaş unter Vertrag stand, bat die Öffentlichkeit explizit darum, Berichten und Beiträgen, deren Richtigkeit nicht bestätigt wurde, keinen Glauben zu schenken. Er betonte seine Unschuld und versuchte, die öffentliche Wahrnehmung seiner Person zu schützen.

Weitere Schritte und offene Fragen

Neben der verbalen Abwehr kündigt Gökhan Töre auch eigene rechtliche Schritte an. Er warf der betreffenden Person, von der er annimmt, dass es sich um seine Ehefrau handelt, materielle Gier und Verderbtheit vor. Damit stellt er die Motive der Antragstellerin in Frage und versucht, die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen zu untergraben. Das Familiengericht in Istanbul wird nun die vorliegenden Beweise und Aussagen prüfen müssen. Da die Karriere von Gökhan Töre im Jahr 2024 beendet wurde, konzentrieren sich die aktuellen Konflikte vollständig auf das private und rechtliche Geflecht. Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgen die Entwicklung in Istanbul mit großem Interesse, da es sich um einen der bekanntesten Namen der türkischen und deutschen Fußballgeschichte handelt.