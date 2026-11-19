Der Ex-Bundesliga-Star Gökhan Töre steht in der Türkei vor schweren Vorwürfen. Seine Ehefrau Buket reichte einen Antrag auf Vermögenssicherung ein und beschuldigt ihn Körperverletzung und bewaffneter Bedrohung. Töre bestreitet alles.

Dem ehemaligen Bundesligaprofi Gökhan Töre werden in der Türkei schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe gemacht. Der 34-Jährige, der seine aktive Fußballkarriere im Jahr 2024 beendet hat, steht im Zentrum eines bürgerlichen Rechtsstreits mit seiner Ehefrau. Buket Töre hat beim Familiengericht in Istanbul einen Antrag auf Vermögenssicherung gestellt. In diesem Zusammenhang wurden Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt und bewaffneter Bedrohung gegen den Sportler erhoben.

Ehefrau Buket Töre klagt auf Schutz

Buket Töre, die Architektin ist und seit dem Jahr 2020 mit dem Ex-Fußballer verheiratet ist, hat offizielle Schritte eingeleitet, um ihr finanzielles Erbe zu sichern. Laut Berichten der türkischen Tageszeitung Milliyet.com enthält der Antrag detaillierte Beschreibungen, die besagen, dass Buket während ihrer gesamten Ehekörperlicher Gewalt ausgesetzt war. Der Kern des Vorwurfs betrifft einen Vorfall am 2. Oktober, an dem Gökhan Töre einer Waffe aus einem Tresor geholt haben soll, um seine Ehefrau damit zu bedrohen.

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Zusätzlich zu den Anschuldigungen der physischen Gewalt wird Töre vorgeworfen, wertvolle Gegenstände wie Uhren und Gemälde aus dem gemeinsamen Haus entfernt zu haben. Auch ein gemeinsames Bankschließfach wurde geleert. Die Anwälte von Buket Töre nutzen den aktuellen Rechtsantrag, um zu verhindern, dass weitere Vermögenswerte, darunter Luxuslimousinen und Immobilien, auf Dritte übertragen werden. Gemeinsam haben das Paar zwei Kinder.

Töres Reaktionen und Rücktritt vom Fußball

Gökhan Töre hat sich auf den sozialen Plattformen mit einer langen Erklärung zu den Vorwürfen geäußert. Er bestreitet alle gegen ihn erhobenen Behauptungen und bezeichnet diese als unwahr. In seinem Statement weist er die Anschuldigungen mit klarer und eindeutiger Sprache zurück. Er fordert die Öffentlichkeit auf, keinen Glauben an Berichte und Beiträge zu schenken, deren Richtigkeit nicht bestätigt wurde.

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Der Ex-Profi wirft der Person, die diese Berichte in Auftrag gegeben hat, materielle Gier und Verderbtheit vor. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er damit seine Ehefrau Buket meint. Töre kündigt an, eigene rechtliche Schritte gegen seine Anschwärzer einzuleiten. Der Sportler ist bekannt für seine Karriere bei großen Vereinen. Er kam von Chelsea nach Hamburg, spielte später unter anderem für West Ham und Beşiktaş, bevor er seine Laufbahn beendete.

Rechtliche Implikationen und nächster Schritt

Der Antrag auf Vermögenssicherung dient in der Türkei primär dem Schutz vor Vermögensverschiebungen im Rahmen von Scheidungs- oder Trennungsverfahren. Durch die rechtlichen Schritte soll sichergestellt werden, dass kein Vermögen mehr von der Gegenseite abgezogen oder versteckt werden kann. Das Familiengericht in Istanbul wird nun die vorliegenden Unterlagen prüfen und entscheiden, ob einstweilige Verfügungen erlassen werden.

Für Gökhan Töre bedeutet dies eine massive Belastung neben der bereits beendeten sportlichen Karriere. Die Kombination aus dem Vorwurf der bewaffneten Bedrohung und den finanziellen Sicherungsmaßnahmen könnte langfristige Auswirkungen auf seinen Lebensunterhalt und seinen Ruf haben. Die weitere Entwicklung des Verfahrens wird von den Beweismitteln abhängen, die beide Seiten vorlegen können. Bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung bleibt der Sportler den Vorwürfen ausgesetzt.