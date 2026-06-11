Gold als Safe Haven in volatilen Marktphasen

Die Nachricht beschreibt die aktuelle Marktlage, in der sich alle Sektoren korrigieren und die Nasdaq sogar verdoppelt hat. Es wird darauf hingewiesen, dass die Sommerzeit ein volatiles Zwischentief sein wird, bevor die Märkte wieder hoffnungsvoll auf 2027 blicken. Gold wird als eine gute Anlageklasse in volatilen Marktphasen empfohlen, da es in den letzten zwei Jahren gut abgeschnitten hat. Es wird auch auf die Möglichkeit eines Hedgebedarfs hingewiesen, insbesondere wenn die Märkte volatiler werden.

Ein Novum zeigt sich gerade an den Märkten: Alles ist schwach! Von Gold bis Silber, von HighTech zu LowTech, ob KI oder Wasserstoff - jeder Sektor korrigiert.

Noch ist das Ausmaß gering, gemessen an den außerordentlichen Gewinnen der letzten 14 Monate seit dem Donald Trump Zoll-Abverkauf. Die Nasdaq konnte sich in dieser Zeit nun glatt verdoppeln. Börsianer wissen, dass jetzt insbesondere über die Sommerzeit ein volatiles Zwischentief erreicht werden wird, bevor die Märkte wieder hoffnungsvoll auf 2027 blicken. Diese Zeit gilt es zu überbrücken und eventuell besteht auch Hedgebedarf.

Hier hat Gold immer gute Dienste geleistet, denn es konnte zugewinnen, wenn anderswo die Mauern einstürzten. Nun ist Gold aber einer der besten Anlageklassen seit 2 Jahren, das führt auch hier zu leichten Gewinnmitnahmen. Ob der S&P 500 nach seiner Jahrhundert-Rally nun auch noch SpaceX, OpenAI und Databrick schlucken wird, muss man sich in Ruhe anschauen. Eine Fast-Track-Aufnahme der Elon Musk-Aktie wurde von S&P Dow Jones abgelehnt, bei NASDAQ, Russel und MSCI erfolgt die Aufnahme nach wenigen Handelstagen. Das dürfte spannend werden





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