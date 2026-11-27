GOLD: Aus charttechnischer Sicht erhöht ein Halten über 3.600 US-Dollar die Chancen auf einen Test der Zone um 3.700 US-Dollar. Ob die Erholung nachhaltig trägt, hängt maßgeblich von den realen US-Staatsanleiherenditen und den Zinserwartungen für 2027 ab.

spürbar von einem scharfen Ausverkauf, der das Edelmetall am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gedrückt hatte. Eine freundlichere Stimmung an der Wall Street entlastet den Markt, nachdem Investoren in den vergangenen Tagen offenbar Positionen in Gold verkauft hatten, umund Spanien.

Sie erhöhen den Spielraum für eine weniger restriktive Geldpolitik in Europa. Zeigen sich im kommenden Jahr ähnliche Signale nachlassenderin den USA, könnte der Goldpreis genug Momentum aufbauen, um erneut die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze anzuvisieren. Den größten Unsicherheitsfaktor bilden jedoch weiterhin die Energiemärkte. NEUKUNDEN erhalten für 90 Tage den aktuellen Spitzenzinssatz auf das nicht angelegte Geld*Aktueller Spitzenzinssatz gemäß der größten Vergleichsportale für in Deutschland einlagengesicherte Cash-Einlagen mit täglicher Verfügbarkeit, Stand 13.10.2026 laut Eigenrecherche XTB, Irrtümer vorbehalten.

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