Solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, muss der Fokus auf die Unterseite gelegt werden. Kurzfristig sehen wir nach dem Wochengewinn weiteres Erholungspotenzial, das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch angeschlagen.

Der Goldpreis schloss die KW 48 bei 3.652,8 US-Dollar und verbuchte nach zwei Verlustwochen in Folge einen Wochengewinn von rund 3,6 %. Das Tageschart bleibt jedoch bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 bei 3.830,0 US-Dollar notiert.

Für die KW 49/2026 erwarten wir eine Seitwärts- bis Aufwärtstendenz .bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 notiert. Eine echte Entspannung signalisiert erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 . NEUKUNDEN erhalten für 90 Tage den aktuellen Spitzenzinssatz auf das nicht angelegte Geld*Aktueller Spitzenzinssatz gemäß der größten Vergleichsportale für in Deutschland einlagengesicherte Cash-Einlagen mit täglicher Verfügbarkeit, Stand 20.11.2026 laut Eigenrecherche XTB, Irrtümer vorbehalten.

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