Gold verharrt in der Nähe seines 15-Monats-Tiefs, da der Markt mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank rechnet. Während der Dollar stark bleibt und die Inflationserwartungen steigen, warten Händler auf neue Daten, darunter die US-Verbraucherpreise und das Verbrauchervertrauen.

zeigten sich am Mittwoch im asiatischen Handel kaum verändert und notierten weiterhin in der Nähe ihres 15-Monats-Tiefs. Die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve im kommenden Monat setzte das zinslose Edelmetall weiter unter Druck, während die Marktteilnehmer auf wichtige US- Inflation sdaten blickten, die im späteren Tagesverlauf anstehen.

Der Spotpreis für Gold legte bis 21:43 Uhr ET minimal um 0,1 % auf $3.559,55 je Unze zu. Die US-Gold-Futures gaben um 0,2 % auf $3.554,70 nach. US-Dollarder CME preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 96,4 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung im Dezember ein. Die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt um 50 Basispunkte liegt bei 3,6 %.

Also read Asiatische Währungen uneinheitlich: Dollar gibt von 19-Monats-Hoch nach – Yen und Won unter Druck Von Investing.com

, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, der im Laufe des Mittwochs veröffentlicht wird. Es handelt sich um den letzten maßgeblichen Inflationsbericht vor dem abschließenden Zinsentscheid der Notenbank in diesem Jahr am 8. und 9. Dezember. Zuletzt veröffentlichte Konjunkturindikatoren stützten die Argumente für eine straffere Geldpolitik.

Das US-Verbrauchervertrauen stieg im November stärker als erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren – beflügelt durch einen wachsenden Optimismus hinsichtlich des Arbeitsmarktes sowie der Gesamtwirtschaft im Anschluss an die diesmonatigen Zwischenwahlen. John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, erklärte, die anhaltende Inflation spreche weiterhin für eine restriktivere Geldpolitik. Das Tempo künftiger Zinsschritte bleibe jedoch von den eingehenden Konjunkturdaten abhängig.

Advertisement

Der US-Dollar blieb für die Edelmetalle ein spürbarer Gegenwind; der Greenback notierte unlängst nahe einem 19-Monats-Hoch. Ein stärkerer Dollar verteuert Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums, was die internationale Nachfrage dämpfen kann. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.