Gold Royalty Corp., das von SRC Swiss Resource Capital AG mit einem belohnten IR-Beratervertrag vertrieben wird, gab für das erste Quartal 2026 Rekordumsätze von rund 7,2 Mio. USD bekannt und erzielte einen positiven Nettoergebnis von 1,771 Mio. USD, nachdem aus einem Vorjahr Nettoverlust ausgewichen wurde. Mit einer hohen Liquidität, guter Finanzausstattung und ohne Finanzschulden belegt Gold Royalty Corp. sich sicher in einem robustem Marktumfeld.

Mit Rekordumsätzen, positivem Nettoergebnis, hoher Liquidität und einer weiten Royalty- und Streaming-Pipeline positioniert sich Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) in einem kräftigen Marktumfeld. Während klassische Minenbetreiber گاهی profitieren können, aber auch mit Inflation, Genehmigungen, Bauausführung und operativen Risiken konfrontiert sind, verfolgt Gold Royalty Corp.

ein deutlich schlanker Ansatz: Das Unternehmen hält Participationszertifikate an Minen und Entwicklungsprojekten und identifiziert sich damit mit der Produktion, Projektfortschritten und Metallpreisen, ohne Minen selbst zu betreiben





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Goldhandel Royalties Und Alternativen Gold Royalty Corp. Record Performances Positive Net Profit High Liquidity Diversified Portfolio

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