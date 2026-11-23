Gold setzt Erholung fort: Nvidia-News und Schnäppchenjagd stützen Notierungen

Investing.com – Die Goldpreise haben am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge zugelegt. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Chief Executive beibelebte den Optimismus rund um Investitionen in künstliche Intelligenz aufs Neue, was den breiten Markt beflügelte und dem Edelmetall nach seinen jüngsten deutlichen Verlusten Auftrieb verlieh.

Das Edelmetall legte um bis zu 1 % in Richtung $3.670 zu, nachdem es bereits am Vortag um 2,7 % gestiegen war. Die zweitägige Erholung machte den Einbruch der vergangenen Woche von fast 9 %, der die Notierungen auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gedrückt hatte, teilweise wieder wett. Vor rund zwei Wochen war Gold zudem unter die wichtige Unterstützungsmarke von $4.000 je Unze gerutscht.

Also read Asiens Börsen auf Talfahrt: KI-Ausverkauf verschärft sich trotz Erholung der US-Futures Von Investing.com

Die jüngste Stimmungsaufhellung folgte auf die Entscheidung von Nvidia, Huang wieder als President und Chief Executive des weltgrößten Halbleiterunternehmens einzusetzen – weniger als zwei Wochen nach seinem von Kontroversen begleiteten Rückzug. Dieser Schritt, an dem auch Regierungsstellen beteiligt waren, verhalf der Wall Street zu ihrem stärksten Handelstag seit April 2025 und fachte das Interesse an Werten aus dem KI-Sektor erneut an. Der vorangegangene Abverkauf bei Technologiewerten hatte Anleger noch dazu veranlasst, Goldpositionen glattzustellen, um Verluste in anderen Portfolios auszugleichen.

Dies verstärkte den Druck, der ohnehin durch die anhaltende Inflation und restriktive Äußerungen der Federal Reserve auf dem Markt lastete. Die Erwartungen einer weiterhin straffen Geldpolitik bleiben jedoch ein Belastungsfaktor. John Williams, Präsident der New Yorker Fed, erklärte am Montag, die Währungshüter hätten noch einiges zu tun, um die hartnäckige Inflation wirksam einzudämmen. Die Märkte preisen nach wie vor eine weitere Zinserhöhung auf der Fed-Sitzung im Dezember ein.

Advertisement

Höhere Finanzierungskosten belasten Gold in der Regel, da das zinslose Edelmetall keine laufenden Renditen abwirft. Stützend wirkt weiterhin die Nachfrage aus China. Die Goldimporte nach China erreichten im bisherigen Jahresverlauf den Rekordwert von $209 Milliarden, wobei die anhaltenden Zukäufe dazu beitrugen, den Handelsbilanzüberschuss des Landes gegenüber bedeutenden Handelspartnern wie der Europäischen Union zu verringern. Die Analysten der ANZ merkten an, dass Gold im Zuge der allgemein gestiegenen Risikobereitschaft um bis zu 4,3 % zulegen konnte.

„Der Rückgang der Energiepreise schürte zudem die Hoffnung, dass die Inflation in den kommenden Monaten eingedämmt wird und somit der Druck auf die Fed nachlässt, die Zinsen weiter anzuheben“, so die Experten. Die Bank verwies ferner auf eine einsetzende Schnäppchenjagd. So verzeichneten Goldhändler in Shenzhen am Wochenende Berichten zufolge einen starken Kundenandrang, während sich auch die Bestände in goldgedeckten Exchange-Traded Funds weiterhin robust präsentierten. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

Es wird empfohlen, sich gegebenenfalls von einer unabhängigen und sachkundigen Person oder Institution beraten zu lassen.weist darauf hin, dass die auf dieser Website bereitgestellten Kurse und Daten möglicherweise nicht in Echtzeit oder vollständig genau sind. Diese Informationen werden nicht unbedingt von Börsen, sondern von Market Makern zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass sie indikativ und nicht für Handelszwecke geeignet sein können.und andere Datenanbieter übernehmen daher keine Verantwortung für Handelsverluste, die durch die Verwendung dieser Daten entstehen können.

Advertisement

Die Nutzung, Speicherung, Vervielfältigung, Anzeige, Änderung, Übertragung oder Verbreitung der auf dieser Website enthaltenen Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Fusion Media und/oder des Datenproviders ist untersagt. Alle Rechte am geistigen Eigentum liegen bei den Anbietern und/oder der Börse, die die Daten auf dieser Website bereitstellen.kann von Werbetreibenden auf der Website aufgrund Ihrer Interaktion mit Anzeigen oder Werbetreibenden vergütet werden.