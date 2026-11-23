Goldpreis aktuell: Gold erholt sich nach dem Absturz mit den KI-Aktien. Warum die US-Inflationsdaten am Mittwoch jetzt über den Goldpreis entscheiden.

Goldpreis aktuell: Gold erholt sich nach dem Absturz mit den KI-Aktien. Warum die US-Inflationsdaten am Mittwoch jetzt über den Goldpreis entscheiden. Am Montag kam die Gegenbewegung.

Der meistgehandelte Gold-Future mit Fälligkeit im Dezember stieg bis 7.40 Uhr um 105,80 auf 3621,20 Dollar je Feinunze, wieUmgerechnet liegt die Feinunze damit bei rund 3270 Euro. Ein Gramm Gold kostet am Weltmarkt etwa 105 Euro, Händler verlangen für Barren und Münzen einen Aufschlag. Zum Vergleich: Vor einer Woche notierte die Unze in London bei 3832 Dollar, das waren 3467 Euro. Auch nach dem Rebound ist Gold also deutlich billiger als Mitte November.

Also read Goldpreis erholt sich von 14-Monats-Tief – Tech-Abverkauf stützt Nachfrage nach sicherem Hafen Von Investing.com

Seitdem ist mehr als ein Drittel des Werts verschwunden. Wer am Hoch eine Unze gekauft hat, liegt heute noch rund 2000 Dollar im Minus. Silber erwischte es noch härter. Im Januar kostete die Unze erstmals mehr als 100 Dollar.

Am Montag waren es trotz eines Tagesplus von 3,5 Prozent knapp 43 Dollar. Der Absturz hat eine Ursache, die viele Privatanleger übersehen. Wenn Börsen einbrechen, müssen Investoren, die auf Kredit gekauft haben, Sicherheiten nachschießen. Dafür verkaufen sie, was sich in Sekunden zu Geld machen lässt.

Advertisement

Gold steht auf dieser Liste ganz oben. So zieht ein Crash bei KI-Aktien das Edelmetall mit nach unten. Der Goldpreis steigt nicht, weil die Welt sicherer geworden wäre, sondern weil die US-Notenbank womöglich etwas weniger hart durchgreift. Dazu kommen Käufer, die auf den Rabatt gewartet haben.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember sank von fast 100 auf 93,2 Prozent. Schnäppchenjäger kehren nach dem Kursrutsch an den Markt zurück. Dahinter steckt eine einfache Rechnung. Gold bringt keine Zinsen.

Je höher die Zinsen steigen, desto mehr lohnen sich Anleihen und Tagesgeld im Vergleich. Schon kleine Verschiebungen bei den Zinserwartungen bewegen deshalb den Goldpreis. Mehrere Fed-Vertreter halten wegen der hartnäckigen Inflation weitere Zinserhöhungen für nötig. Am Mittwoch, 25.

November, erscheint der PCE-Preisindex, das Inflationsmaß, auf das die US-Notenbank am genauesten schaut. Ein Tag mit drei Prozent Plus reicht nicht, um den Trend zu drehen. Das Portal berichtete bereits vergangene Woche, dass Goldman Sachs neue Rekorde erst 2028 erwartet. Wer physisches Gold kauft, zahlt beim Händler mehr, als er beim Rückkauf bekommt.

Advertisement

Diese Spanne frisst kurzfristige Gewinne schnell auf. Für schnelle Wetten auf den Rebound taugen Barren und Münzen deshalb kaum. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.