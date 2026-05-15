Gold Terra Resource Corp. aktualisiert Mineralressourcenschätzung für Yellowknife-Projekt

Gold Terra gibt erste Ergebnisse der MRE 2026 bekannt, inklusive signifikanter Zuwächse in der Zone 103N und strategischen Updates für das Crestaurum-Vorkommen.

Die Gold Terra Resource Corp hat eine bedeutende Aktualisierung ihrer Mineralressourcen schätzung für das Jahr 2026 veröffentlicht. Diese unabhängige Analyse wurde von SLR Consulting (Canada) Ltd erstellt und konzentriert sich primär auf die Vorkommen Yellorex, Zone 103N sowie Crestaurum innerhalb des Yellowknife-Projekts in den Northwest Territories.

Ein entsprechender technischer Bericht gemäß den NI 43-101-Standards wird innerhalb der nächsten 45 Tage auf SEDAR hinterlegt. Das Projekt umfasst strategisch wichtige Assets, darunter die Yellorex- und Zone 103N-Lagerstätten, welche als nördliche und südliche Erweiterungen der historischen Con Mine gelten.

Zudem gehören die Vorkommen Crestaurum, Sam Otto, Walsh Lake Pickel sowie Barney zum Projektgebiet im Bereich Northbelt-Walsh Lake, etwa 20 Kilometer nördlich der Stadt Yellowknife. Die aktuelle Ressourcenabschätzung stellt die erste Phase einer umfassenderen Aktualisierung dar. Ein wesentlicher Aspekt dieser Berechnung ist die zugrunde gelegte Goldpreisannahme von 2.600 US-Dollar pro Unze. Die Arbeit von SLR Consulting begann im Januar 2026 und beinhaltete detaillierte Standortbesuche im Februar.

In dieser ersten Phase wurden fünf neue Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.523,2 Metern in Yellorex integriert, was einen Teil des jüngsten Winterbohrprogramms von insgesamt 11.000 Metern darstellt. Die restlichen Daten werden in einer zweiten Phase im Herbst veröffentlicht. Besonders hervorzuheben ist die erstmalige Offenlegung der neu bewerteten historischen Zone 103N. Diese mineralisierte Zone wurde in den letzten Betriebsjahren der Con Mine erschlossen und stützt sich auf umfangreiche untertägige Erschließungs- und Bohrdaten.

Die Zone 103N liefert einen massiven Zuwachs von etwa 595.000 Inferred-Unzen Gold in 5,1 Millionen Tonnen Gestein mit einer Gehaltsklasse von 3,64 g/t. Diese Zone ist Teil der nördlichen Erweiterung der Campbell Shear-Struktur, die über 1,6 Kilometer auf drei verschiedenen Ebenen (2600, 2900 und 3100) verfolgt werden kann, wobei die Tiefe zwischen 600 und 900 Metern unter der Oberfläche liegt.

Aufgrund des enormen Potenzials dieser Zone plant Gold Terra, ab Juni 2026 mit weiteren Oberflächenbohrungen zu beginnen, um die Gesamtressourcen des Projekts weiter zu steigern. Parallel dazu wurde das Crestaurum-Vorkommen unter Berücksichtigung der gestiegenen Metallpreise und eines überarbeiteten methodischen Ansatzes aktualisiert. Die Northbelt-Walsh Lake-Vorkommen wurden in dieser ersten Phase, abgesehen von Crestaurum, noch nicht berücksichtigt. Hierfür wird eine zweite Aktualisierungsphase für das vierte Quartal 2026 geplant.

Diese wird alle aktuellen Oberflächenbohrungen zwischen Januar und April 2026 einbeziehen, einschließlich der 4.905 Meter in der Walsh Lake-Zone. Seit 2021 hat Gold Terra dort bereits rund 10.000 Meter gebohrt, deren Ergebnisse nun validiert und geologisch interpretiert werden, um sie in die finale MRE-Aktualisierung durch SLR einfließen zu lassen. Der Vorstandsvorsitzende und CEO, Gerald Panneton, betonte die strategische Bedeutung dieser Ergebnisse.

Er wies darauf hin, dass die Con Mine zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, als die Goldpreise extrem niedrig waren – zwischen 1998 und 2003 schwankten sie zwischen 256 und 340 US-Dollar. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, musste damals eine sehr hohe Cut-off-Grade von 10 g/t angewendet werden. Im Vergleich dazu liegen die heutigen Goldpreise bei über 4.700 US-Dollar pro Unze, was die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts grundlegend verändert.

Die Anstrengungen von Gold Terra und die kontinuierlichen Bohrprogramme zielen darauf ab, eine ausreichende Menge an Unzen zu erschließen, um einen potenziellen Neustart der Con Mine zu rechtfertigen. Das Unternehmen hält das Yellowknife-Projekt zu 100 Prozent, wobei für die Con Mine Option eine Vereinbarung mit Newmont besteht, die Gold Terra das Recht gibt, die Immobilie bis zum 21. November 2027 vollständig zu erwerben





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