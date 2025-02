Gold und Ölpreise steigen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und Erwartungen auf lockerere Geldpolitik

Geopolitische Spannungen und Erwartungen auf eine Lockerung der Geldpolitik treiben den Gold- und Ölpreis nach oben. Die Hamas fordert die Freilassung israelischer Geiseln, während die US-Notenbank und die Inflation im Fokus stehen.

Die geopolitischen Risiken haben zugenommen, nachdem die Terrororganisation Hamas die Freilassung israelischer Geiseln ausgesetzt und dabei angebliche israelische Waffenruheverletzungen im Gazastreifen vorgebracht hat. Dies hat das Risiko eines erneuten Konflikts erhöht. Donald Trump hat der Hamas ein Ultimatum zur Freilassung aller Geiseln gestellt. Zugleich unterstützen Erwartungen auf eine lockerere Geldpolitik die Nachfrage nach Gold.

Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group weist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 35 Prozent (29 Prozent) an, dass wir bis Ende des Jahres eine (zwei) Zinssenkung (en) sehen werden. Am Nachmittag könnte der Rechenschaftsbericht der US-Notenbank (16.00 Uhr) vor dem US-Bankenausschuss des Senats für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Am morgigen Mittwoch erfahren die Marktakteure zudem, wie sich die US-Inflation im Januar (14.30 Uhr) entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die jährliche Teuerungsrate bei 2,9 Prozent verharren.Der Goldpreis zeigt steigende Tendenzen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 10,20 auf 2.944,60 Dollar pro Feinunze. Der fossile Energieträger tendiert weiterhin in Richtung höheren Notierungen. Anzeichen für ein knapperes russisches Ölangebot und steigende Versorgungsrisiken tragen zu dieser Entwicklung bei. Berichte zeigen, dass die russische Produktion im Januar erneut unter die OPEC+-Quote gefallen ist. Außerdem wurden US-Sanktionen gegen Einzelpersonen und Tanker verhängt, die iranisches Rohöl nach China transportieren, um den Druck auf Teheran zu erhöhen. Nach US-Börsenschluss könnte der angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. In der Vorwoche meldete das API einen Lagerzuwachs von über fünf Millionen Barrel, was auf eine relativ schwache Nachfrage hingedeutet hat. Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 72,72 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 76,33 Dollar anzog.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Goldpreis Ölpreis Geopolitik Hamas US-Notenbank Inflation Fed Zinssenkungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BASF: Free Cashflow über Erwartungen, Gewinn unter ErwartungenDie BASF-Gruppe hat im vorläufigen Zahlen zufolge Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 7,9 Milliarden Euro erzielt und damit die Markterwartungen erfüllt. Der Wert liegt unter der jüngsten

Weiterlesen »

Zalando übertrifft Umsatz-Erwartungen, Gewinn fällt jedoch unter ErwartungenZalando verzeichnet im Gesamtjahresumsatz einen leichten Überstieg gegenüber den Analystenschätzungen. Der Nettogewinn liegt jedoch unter den Erwartungen und wird auf anhaltende Belastungen in der Branche zurückgeführt. Der operative Gewinn aus fortgeführten Geschäften lag 14% unter dem Vorjahreswert. Zalando verbindet Großhandel mit einem Marktplatz und integriert lokale Einzelhändler über Connected Retail.

Weiterlesen »

Ölpreise etwas tiefer - Das belastet das schwarze GoldDie Ölpreise haben am Freitag etwas nachgegeben.

Weiterlesen »

Ölpreise wieder erholter - Das stützt das schwarze GoldNach dem Vortagesrutsch haben sich die Ölpreise am Freitag zunächst stabilisiert.

Weiterlesen »

Barton Gold Holdings Limited: Barton Gold Receives $2.4 Million Cash R&D Tax RefundADELAIDE, AUSTRALIA / ACCESSWIRE / January 12, 2025 / Barton Gold Holdings Limited (ASX:BGD)(FRA:BGD3)(OTCQB:BGDFF) ( Barton or Company ) is pleased to advise that it has received a ~$2.4 million research

Weiterlesen »

Gold schlingert Richtung Entscheidung: Dämpfer für Barrick Gold und Newmont CorpFür Gold geht es in diesen Tagen um viel. Die letzten Handelstage haben gezeigt, dass der Goldpreis große Schwierigkeiten hat, über die 2.700 US-Dollar zu laufen. Gleichzeitig kündigen sich wichtige US-Daten

Weiterlesen »