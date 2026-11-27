Ich habe die Big Picture Signalbilder der Edelmetalle charttechnisch neu ausgewertet. Es gibt neue Signale! Gold und Silber stehen derzeit immerhin auf Supports ...

Am Dienstag, den 1. Dezember, von 18 bis 19 Uhr findet das kostenlose Webinar statt:Wie entwickeln sich Gold, Silber, Platin und Palladium – und welche Chancen ergeben sich daraus für Anleger? stock3 Experte Harald Weygand analysiert die aktuellen Trends und charttechnischen Signale.

Im Anschluss zeigt Nikolaus Barth von UniCredit, mit welchen Anlagelösungen Anleger ihre Markterwartung gezielt umsetzen können. Freu Dich auf spannende Analysen und konkrete Anlageideen! Bei den Baader Trading Charity Weeks vom 14.11. –11.12.2026 spendet die Baader Bank 15 Cent je qualifiziertem Trade ab EUR 500 an BILD hilft e.

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V. „Ein Herz für Kinder“. Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Geopolitische Risiken, die Nachfrage der Notenbanken und die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik stehen im Fokus. Wie viel Aufwärtspotenzial steckt nach der jüngsten Korrektur noch im Goldpreis?