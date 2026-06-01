Gold X2 Mining entdeckt vielversprechendes Ressourcenpotenzial unterhalb der Tagebauhülle im Moss-Gold-Projekt

Das kanadische Unternehmen Gold X2 Mining Inc. veröffentlicht starke Bohrergebnisse aus seinem Moss-Gold-Projekt in Ontario. Die Treffer unterhalb der bestehenden Tagebauhülle eröffnen neue Perspektiven für eine Untertage-Erweiterung und könnten die Mineralressourcen deutlich erhöhen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der Gold markt bleibt 2026 ein Markt der starken Gegensätze. Auf der einen Seite drücken hohe US-Staatsanleiherenditen, ein phasenweise fester US-Dollar und die Sorge vor einem längeren Hochzinsumfeld immer wieder auf die Stimmung.

Auf der anderen Seite wächst genau daraus ein Umfeld, in dem Gold als Sicherheits-, Vertrauens- und Krisenmetall seine besondere Rolle erneut ausspielen kann. Denn dauerhaft hohe Zinsen können die US-Wirtschaft bremsen, während steigende Staatsschulden, geopolitische Spannungen und strukturelle Zentralbankkäufe die langfristige Nachfrage nach Gold stützen. Nach Angaben des World Gold Council kauften Zentralbanken im ersten Quartal 2026 netto rund 244 Tonnen Gold. Damit blieb die offizielle Goldnachfrage auch bei hohen Goldpreisen auf einem sehr hohen Niveau.

In genau dieses Umfeld fällt eine Reihe starker Nachrichten von Gold X2 Mining Inc. Das Unternehmen entwickelt mit dem Moss-Gold-Projekt im Nordwesten Ontarios ein großes kanadisches Projekt, bei dem aktuelle Bohrungen nicht nur die bestehende Ressource absichern, sondern auch neue Wachstumschancen unterhalb und neben der bisherigen Tagebauhülle sichtbar machen. Von seinem laufenden Infill- und Ressourcenerweiterungsprogramm am östlichen Ende der QES-Zone meldete Gold X2 mehrere sehr starke Bohrtreffer.

Besonders hervor sticht Bohrloch MQD-26-380 mit 27,0 m zu 3,87 g/t Gold ab 555,0 m Tiefe, einschließlich 11,0 m zu 8,84 g/t Gold ab 561,0 m. Diese Ergebnisse sind deshalb so wichtig, weil sie am unteren Bereich der östlichen QES-Tagebauhülle auftreten. Sie stützen die Annahme des Unternehmens, dass unterhalb der geplanten Tagebaugrube flach einfallende, höhergradige Erzkörper vorhanden sein könnten, die künftig eine zusätzliche Untertage-Komponente ermöglichen könnten.

Die vier jüngsten Bohrlöcher durchschnitten zudem mehrere bislang nicht modellierte Scherzonen nördlich der Kernzone QES. Diese bestehen laut Unternehmen aus schmaleren, höhergradigen Mineralisierungen vom Superion-Typ sowie aus breiteren, niedrigergradigeren QES-nahen Scherzonen. Genau diese Kombination macht die aktuelle Bohrkampagne so spannend: Sie zeigt nicht nur einzelne hochgradige Treffer, sondern auch ein wachsendes geologisches System. Wichtig für die fachliche Einordnung: Bei den genannten Metern handelt es sich um gemeldete Bohrabschnitte.

Sie entsprechen nicht zwingend der wahren Mächtigkeit der Mineralisierung, sofern diese nicht ausdrücklich ausgewiesen wird. Die technische Bewertung der Bohrdaten beruht auf den Angaben des Unternehmens und den dort genannten Qualified-Person-Angaben gemäß NI 43-101. Die hohe Bedeutung von MQD-26-380 liegt nicht allein in dem eindrucksvollen Goldgehalt. Entscheidend ist die Lage des Treffers: Gold X2 beginnt damit, unterhalb der bestehenden RPEEE-Tagebauhülle zusätzliche mineralisierte Körper zu definieren.

RPEEE steht für Reasonable Prospects for eventual Economic Extraction, also vernünftige Aussichten auf eine künftige wirtschaftliche Gewinnung. Damit bleibt Moss nicht auf die bestehende Tagebau-Story beschränkt. Vielmehr entsteht die Chance, das Projekt in zwei Richtungen weiterzuentwickeln: durch zusätzliche Tagebau-Unzen und durch eine potenziell wirtschaftlich prüfbare Untertage-Perspektive. Das ist für ein Entwicklungsprojekt ein besonders attraktiver Ansatz, weil solche Treffer die künftige Projektplanung deutlich aufwerten können - vorausgesetzt, weitere Bohrungen bestätigen Kontinuität, Geometrie und wirtschaftliche Relevanz.

Besonders positiv: Alle vier Bohrlöcher durchschnitten breitere Mineralisierungszonen als im aktuellen Ressourcenmodell erwartet. Das kann, sofern weitere Arbeiten diese Beobachtung bestätigen, die Grundlage für eine spätere Erweiterung oder Verbesserung der Mineralressourcenschätzung in diesem Bereich schaffen





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