Golden Boy Award 2025: Lamine Yamal ausgeschlossen, deutsche Nominierte im Blick

Die Shortlist für den Golden Boy Award 2025 ist bekannt. Lamine Yamal scheidet wegen früherer Auszeichnung aus. Drei deutsche Talente kämpfen um den Titel bei der Gala in Turin.

Am kommenden Montag, dem 15. September 2025, um 16 Uhr MEZ, wird der Preisträger für den Golden Boy Award des Jahres 2025 bekanntgegeben. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ehrt jährlich den besten europäischen Fußballspieler unter 21 Jahren. Die Ermittlung des Nachfolgers für Désiré Doué, der im Jahr 2024 den Titel gewann, steht im Mittelpunkt des Interesses der europäischen Fußballwelt.

Regelwerk schließt Lamine Yamal aus

Lamine Yamal darf den Golden Boy Award trotz seiner exzellenten Leistungen nicht erhalten, da er die Auszeichnung bereits im Jahr 2024 gewonnen hat. Nach den geltenden Statuten ist es einem Spieler untersagt, diesen Titel ein zweites Mal zu erhalten. Dieser Umstand hat nichts mit seinem Alter zu tun, da der 19-Jährige auch in der kommenden Saison noch berechtigt wäre, an der Auswahl teilzunehmen. Yamal hat in 16 Saisonspielen bisher 13 Treffer erzielt, was seine offensive Stärke unterstreicht, aber die rechtlichen Bestimmungen der Auszeichnung bleiben für ihn bindend.

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Deutsche Talente im Rennen um den Titel

Die finale Shortlist umfasst insgesamt 25 nominierte Spieler aus ganz Europa. Drei deutsche Akteure haben es in diese engste Runde geschafft und haben damit realistische Chancen auf den Sieg. Zu den nominierten deutschen Spielern zählen Lennart Karl, Saïd El Mala und Finn Jeltsch. Ihre Aufnahme in die Liste zeigt die hohe Qualität des deutschen Nachwuchses und schafft interessante Konkurrenz zu den anderen europäischen Stars.

Veranstaltungsort und Zeremonie in Turin

Die offizielle Preisverleihung findet am 14. Dezember 2025 in Turin statt. Während der Gala wird der neue Gewinner offiziell vorgestellt und ausgezeichnet. Die Veranstaltung bietet den Nominierten die Möglichkeit, sich in einem festen Rahmen den Augen der Öffentlichkeit und der Fachpresse zu stellen. Die Wahl des Ortes in Italien passt zur Tradition des Awards, der von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" ausgerichtet wird.

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Rolle von Tuttosport und Transfermarkt

Die Bekanntgabe des Siegers erfolgt in Zusammenarbeit mit der Plattform "Transfermarkt", die zum Axel Springer Verlag gehört und wie "BILD" operiert. Diese Kooperation sichert eine breite Medienwirkung und transparente Berichterstattung über den gesamten Auswahlprozess. Die Kombination aus traditioneller Sportberichterstattung und digitaler Reichweite sorgt dafür, dass das Ergebnis für Fans und Experten sofort zugänglich ist.

Ausblick auf die weitere Saison

Die Ankündigung des Gewinners am 15. September 2025 markiert den Höhepunkt der jährlichen Nachwuchswertung. Für die drei deutschen Nominierten bedeutet dies eine große Anerkennung ihrer Leistungen auf höchstem Niveau. Die Konkurrenz ist international stark, doch die Platzierung auf der Liste ist bereits ein bedeutender Erfolg für Lennart Karl, Saïd El Mala und Finn Jeltsch.