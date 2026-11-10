Golden Boy Pau Cubarsí: Was aus den bisherigen Preisträgern wurde

Pau Cubarsí wurde als 24. Golden Boy gekürt. Ein Rückblick zeigt, wie Lionel Messi, Erling Haaland und andere frühere Preisträger ihren Weg gingen.

Der Barça-Verteidiger Pau Cubarsí ist am Montag als inzwischen 24. Golden Boy ausgezeichnet worden. Der 19-Jährige reiht sich damit in eine Liste ein, auf der einige der größten Namen der Fußballgeschichte stehen. SPORT BILD hat sich angesehen, was aus den bisherigen Gewinnern geworden ist.

Die Bilanz fällt sehr unterschiedlich aus. Es gibt Weltkarrieren, spektakuläre Abstürze und kuriose Lebenswege. Manche Preisträger setzten ihr Talent in große Erfolge um, andere scheiterten an Verletzungen, hohen Erwartungen oder Rückschlägen abseits des Platzes.

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Weltkarrieren: Lionel Messi und Erling Haaland

Lionel Messi war erst 18 Jahre alt, als er 2005 zum Golden Boy gewählt wurde. Damals stand der Argentinier noch am Anfang seiner Karriere. Später sammelte er zahlreiche Titel und unzählige Rekorde, und 2022 krönte er seine außergewöhnliche Laufbahn mit dem WM-Titel mit Argentinien.

Auch Erling Haaland machte früh auf sich aufmerksam. Der Norweger wurde 2020 als Golden Boy ausgezeichnet. Zwei Jahre später wechselte der Stürmer zu Manchester City und brach seitdem zahlreiche Rekorde. In seiner ersten Premier-League-Saison erzielte er 36 Tore und gewann mit City das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League.

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Die Karriere von Messi und Haaland zeigt, wie schnell ein Golden Boy zum Weltstar werden kann. Beide haben den Titel nicht nur bestätigt, sondern weit übertroffen. Ihr Weg gilt bis heute als Maßstab für die Auszeichnung.

Abstürze und Umwege: Renato Sanches und Paul Pogba

Renato Sanches wurde 2016 mit gerade einmal 18 Jahren Europameister und zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gewählt. Im Sommer 2016 überwies der Verein aus München 35 Millionen Euro an Benfica Lissabon, um eines der begehrtesten Talente Europas zu verpflichten.

Doch der Mittelfeldspieler konnte die Erwartungen nie erfüllen. Nach einer enttäuschenden Leihe zu Swansea City verließ er München 2019 endgültig. Seit diesem Sommer ist der Portugiese vereinslos.

Auch Paul Pogba erlebte einen tiefen Einbruch. 2013 war er bei Juventus Turin zum besten Nachwuchsspieler Europas gewählt worden. Drei Jahre später wechselte er für eine damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro zurück zu Manchester United. 2018 wurde er mit Frankreich Weltmeister und traf im Finale gegen Kroatien.

Danach folgten Verletzungen, schwankende Leistungen und schließlich eine Dopingsperre. Im Sommer 2025 versuchte der Franzose bei der AS Monaco ein Comeback. Nach nur einem Jahr und gerade einmal sechs Einsätzen mit insgesamt 115 Spielminuten war es wieder vorbei. Seit diesem Sommer ist Pogba erneut auf Vereinssuche.

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Verletzungen und Rückkehr: Mario Götze und Jadon Sancho

Mario Götze wurde 2011 als erster und bis heute einziger Deutscher zum Golden Boy gewählt. Damals begeisterte er beim BVB unter Jürgen Klopp. Im WM-Finale gegen Argentinien erzielte er drei Jahre später das entscheidende Tor zum vierten deutschen Titel.

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern verlief seine Karriere nicht immer nach Plan. Verletzungen und gesundheitliche Probleme warfen ihn immer wieder zurück. Über die PSV Eindhoven fand Götze schließlich zu alter Stärke zurück.

Die Stationen von Götze zeigen, dass ein früh gekrönter Talentnachweis keine Garantie für eine geradlinige Laufbahn ist. Gesundheit und Konstanz entschieden in vielen Fällen über den weiteren Verlauf.

Die nächsten Namen: Jude Bellingham und Radamel Falcao

Die nächsten großen Namen stehen bereits fest. Jude Bellingham wurde 2023 ausgezeichnet und gewann schon in seiner ersten Saison bei Real Madrid die Champions League.

Ob Pau Cubarsí diesen Weg einschlägt, wird sich in den kommenden Jahren bei Barça zeigen. Seine Auszeichnung reiht ihn in eine Tradition ein, in der Talent allein selten reicht und Gesundheit sowie Konstanz über den Erfolg entscheiden.