FUNKE-Verlegerin Julia Becker würdigte am 18. November fünf engagierte Frauen bei der Gala der Goldenen Bild der Frau. Die Preisträgerinnen erhalten je 15.000 Euro für ihr soziales Engagement.

Am Mittwochabend, den 18. November, feierte der Verein "Goldene Bild der Frau hilft e.V." seine diesjährigen Heldinnen auf dem roten Teppich des Stage Theaters an der Elbe in Hamburg. Bei der traditionellen Gala der Goldenen Bild der Frau standen fünf ausgewählte Frauen im Rampenlicht, die sich durch beispielloses Engagement in ihren Communities hervorgetan haben. Die Preisverleihung fand in dem Theater statt, das sonst für große Musical-Produktionen wie Michael Jackson bekannt ist, verwandelte sich der Saal an diesem Abend jedoch in einen Ort der Anerkennung für zivilgesellschaftliches Handeln.

Julia Becker lobt gelebte Demokratie

Die FUNKE-Verlegerin Julia Becker eröffnete die Show pünktlich um 19.45 Uhr mit einer Rede, in der sie die Preisträgerinnen für ihre Tatkraft und Kreativität lobte. Becker betonte, dass die ausgezeichneten Frauen dort eingreifen, wo andere übersehen werden, und nicht darauf warten, dass Politik oder Verwaltung Probleme lösen. Sie beschrieb die Aktionen der Gewinnerinnen als "gelebte Demokratie", die besonders in Zeiten steigender Wut in der Gesellschaft und eines rauer werdenden Tons von großer Bedeutung sei. Die Verlegerin hervor, dass die Frauen meist ehrenamtlich arbeiten und somit Leistungen erbringen, die der Staat allein nicht leisten könne.

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Gäste und Solidarität im Fokus

Neben den Preisträgerinnen begrüßte Julia Becker prominentes Publikum, darunter den Staatsminister für Sport und Ehrenamt Ronald Rauhe und die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Baerbock war extra aus New York eingeflogen, um an der Veranstaltung teilzunehmen, wo sie für ihre öffentliche Verantwortung und den Mut, auch gegen Hass und Misogynie zu stehen, gewürdigt wurde. Becker bekannte sich klar zu den Frauen, die sich als Ziel von Angriffen sehen, und zitierte die Französin Giselle Pelicot, um die Notwendigkeit von Solidarität und Empathie in der Öffentlichkeit zu unterstreichen.

Anerkennung für Männer als Ausnahme

In einem besonderen Moment wandte sich Julia Becker auch an Flemming Pinck und Max Michel, die Gründer der Hamburger Goldkehlchen, die sich gegen Nazis und Ausgrenzung positionieren. Becker sagte, dass sie die Männer als "wunderbarsten Haufen Männer" bezeichnet, den sie je getroffen habe, und ihnen ihre Herzenswertschätzung zukommen ließ. Obwohl der Preis offiziell nur für Frauen verliehen wird, würdigte Becker ihre Arbeit als wesentlichen Beitrag gegen Ausgrenzung, was die Bedeutung von Zivilcourage über Geschlechtergrenzen hinweg unterstrich.

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Moderation und Preisträger im Detail

Den Abend führte der bekannte Moderator Kai Pflaume, der wie in den vergangenen Jahren mit seiner typischen Leichtigkeit durch die Veranstaltung führte. Die fünf Preisträgerinnen sind im Alter von 30 bis 68 Jahren zwischen 30 und 68 Jahre alt und kommen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, von Hamburg bis München. Sie erhalten für ihre jeweiligen Projekte je 15.000 Euro, um ihre sozialen Initiativen fortzuführen und zu professionalisieren.

Vorstellung der Heldinnen des Alltags

Die Preisträgerinnen dieses Jahres sind Rita Ebel (68), Charlotte Arnold (40), Jermabelle Westner (30), Dr. Juliane Kronen (63) und Kara Schott (43). Jede von ihnen hat ein einzigartiges Profil: Rita Ebel, bekannt als "Lego-Oma", baut Rampen aus Klemmbausteinen, um nicht barrierefreie Einrichtungen zugänglicher zu machen. Die anderen Preisträgerinnen engagieren sich in den Bereichen Bildung, Hundefütterung und sozialer Hilfe, wobei ihre gemeinsamen Werte Mut, Tatkraft und Hilfsbereitschaft sind.