Stefano Zarrella teilt ein einfaches Rezept für einen saftigen Apfelkuchen mit Joghurt, Butter und knuspriger Zimt-Mandel-Kruste, ideal für die kühle Jahreszeit.

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen ungemütlich wird, gibt es kaum etwas Schöneres als den Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen, der durch die Wohnung zieht.

Genau diesen Moment trifft der goldene Apfelkuchen, der gerade die Runde macht und für reichlich Wohlfühl-Stimmung sorgt. Geteilt hat das Rezept Stefano Zarrella, der auf Social Media regelmäßig mit unkomplizierten, aber raffinierten Gerichten überzeugt. Sein Apfelkuchen punktet mit einem besonders saftigen Teig aus Joghurt und Butter, in dem sich dünne Apfelscheiben verstecken, und einer knusprigen Zimt-Mandel-Kruste obendrauf.

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Wer jetzt Lust auf ein Stück Herbst bekommen hat: Das Rezept ist denkbar einfach nachzubacken und schmeckt sowohl warm aus dem Ofen als auch am nächsten Tag noch wunderbar saftig. Die Eier mit Zucker, Zimt, der weichen Butter und dem Joghurt in eine Schüssel geben und kurz verrühren. Rapsöl, Mehl und Backpulver dazugeben und mit dem Handmixer zu einem glatten, cremigen Teig verarbeiten. Die gehobelten Mandeln darüber verteilen.

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Der Kuchen schmeckt auch am nächsten Tag noch herrlich saftig, weil die Apfelscheiben über Nacht zusätzlich Feuchtigkeit abgeben. Ideal also, um ihn schon einen Tag vor dem Servieren vorzubereiten.