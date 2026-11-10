Goldenes Lenkrad 2026: Ferrari, BMW und Kia gewinnen Hauptpreise

Die Ergebnisse des Goldenen Lenkrads 2026 stehen fest. Der Ferrari Luce gewinnt die Innovation, während BMW, Kia und Mercedes die klassischen Kategorien dominieren.

Das Goldene Lenkrad 2026 hat seine Sieger ermittelt, wobei der traditionelle Wettbewerb zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen eine neue Dynamik zeigt. Zum fünfzigsten Mal zeichnete AUTO BILD gemeinsam mit BILD am SONNTAG die besten Automobile des Jahres aus, wobei sich die Anforderungen an die Fahrzeuge erheblich gewandelt haben. Seit der Gründung durch Verleger Axel Springer im Jahr 1976 hat sich die Automobilwelt fundamental verändert, doch die Auszeichnung bleibt eine der begehrtesten in der Branche.

Jury bewertet 27 Finalisten nach strengen Kriterien

Die Auswahl für das Finale basierte auf den Stimmen der Leser, die aus insgesamt 79 Modellen ihre Favoriten wählten. In neun Hauptkategorien schafften jeweils die drei meistgewählten Kandidaten den Sprung in die engere Wahl. Insgesamt standen 27 Fahrzeuge vor einer 23-köpfigen Jury, die aus Rennfahrern, Journalisten, Automobilexperten und prominenten Autoliebhabern bestand. Diese prüfte die Autos unter Einsatz von 19 Bewertungskriterien, darunter präzise Lenkung, Bremsverzögerung und Alltagstauglichkeit.

Also read Prominent verwandt 2026: Kandidaten, Paare, Stream auf RTL+, Sendetermine & Co.

Nicht allein die Leistung oder die Beschleunigung von null auf hundert决定了 den Sieg, sondern das überzeugende Gesamtpaket. Die Jury stellte fest, dass die Ansprüche der Verbraucher gestiegen sind, während sich die Technologie weiterentwickelt. Dennoch bleibt die zentrale Frage seit 1976 unverändert: Wer baut das beste Auto? Die Antworten dieser komplexen Prüfung bilden die Grundlage der diesjährigen Gewinnerliste.

Ferrari Luce gewinnt Kategorie Innovation

Der italienische Luxusmarkenhersteller Ferrari erhielt das Goldene Lenkrad für Innovation mit seinem elektrischen Modell Luce. Dieses Fahrzeug markiert einen historischen Wendepunkt, da es erstmals ein rein elektrisches Design und eine neu gedachte Bedienungskonzeption präsentiert. Die Jury würdigte den Mut des Herstellers, offensiv zu definieren, was Kunden künftig von einer Marke wie Ferrari erwarten.

Advertisement

Der Ferrari Luce steht symbolisch für den Wandel der Oberklasse hin zur Elektromobilität, ohne dabei auf das Markenerlebnis zu verzichten. Durch diese innovative Herangehensweise setzte sich das Projekt gegen andere technologische Pioniere durch und etablierte neue Maßstäbe für die Zukunft des Sportwagens.

Klassische Kategorien dominieren deutsche und koreanische Marken

In der Mittelklasse überzeugte der neue BMW i3 als elektrischer Limousinenprimus mit 4605 Punkten deutlich vor dem Mercedes GLC und dem Volvo EX60. Im Bereich der Kompakt-SUV gewann der Kia EV5 mit 4317 Punkten gegen den Audi Q3 und den Cupra Formentor VZ5. Die Ober- und Luxusklasse ging an die Mercedes S-Klasse, die mit 4449 Punkten knapp vor dem BMW 7er/i7 und dem Audi Q7 siegte.

Auch im sportlichen Segment zeigten sich knappe Entscheidungen. Der BMW M2 CS gewann in der Liga der außergewöhnlich sportlichen Autos mit 2364 Punkten hauchdünn vor dem Porsche 911 Turbo S. Der Genesis GV60 Magma dominierte die obere Mittelklasse mit 4286 Punkten, während der Škoda Peaq als Familienauto mit 7113 Punkten klar vor dem Volvo EX90 und dem Mercedes VLE lag.

Preiswerte Elektromobilität und Gebrauchtwagen-Rekorde

Der Wettbewerb betonte auch die Zugänglichkeit neuer Technologien. Der VW ID. Polo startet ab 24.995 Euro und bietet mit 116 PS und 323 Kilometern Reichweite Elektromobilität ohne Luxuspreis. Parallel dazu positioniert sich der Kia EV2 ab 26.600 Euro als weiterer Zugangspunkt zur E-Mobilität mit einem 42,2-kWh-Akku.

Advertisement

Im Bereich der Gebrauchtwagen setzte sich der Audi A4 Avant 40 TDI S line quattro durch. Mit einem Zweiliter-Diesel, 204 PS und Allradantrieb überzeugte er vor dem VW T-Roc und dem BMW X1. Zudem zeigte der Mazda CX-5, dass geräumige SUVs wie die dritte Generation des CX-5 bezahlbar bleiben können, während der Škoda Epiq im Kleinwagen-SUV-Segment mit 4027 Punkten den Dacia Duster und Seat Arona besiegte.