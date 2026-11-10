Goldenes Lenkrad feiert 50. Jubiläum: Kia gewinnt drei Preise

Zum 50. Mal verlieh AUTO BILD in Berlin das Goldene Lenkrad. Kia holte drei Auszeichnungen, Ferraris Luce gewann den Innovationspreis.

Das Goldene Lenkrad feiert ein Jubiläum: Zum 50. Mal hat AUTO BILD gemeinsam mit BILD am SONNTAG den Autopreis verliehen. Die Gala fand im Berliner Axel-Springer-Haus statt, durch den Abend führte Moderatorin Barbara Schöneberger. Die gesamte Auto-Prominenz war dafür zusammengekommen.

Ins Leben gerufen hat die Auszeichnung der Verleger Axel Springer im Jahr 1976. Bei der Jubiläumsgala wurde an wichtige Ereignisse aus der Geschichte des Preises erinnert, darunter an die Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands, als beide Teile des Landes wieder zueinander fanden.

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Kia gewinnt drei Goldene Lenkräder in diesem Jahr

Kia war in diesem Jahr der größte Gewinner der Verleihung: Drei Goldene Lenkräder gingen nach Korea, und zwar für die Modelle EV2, EV5 und K4 Sportswagon. Preise wurden insgesamt in 15 Kategorien vergeben, die vom Kleinwagen über den Sportwagen und die Luxuslimousine bis zum Familienwagen reichten.

Auch die Konkurrenz räumte ab. Mercedes, BMW, Audi und Škoda gehörten laut der Berichterstattung ebenfalls zu den Preisträgern des Abends. Die Auszeichnungen gingen damit an Modelle und Hersteller aus mehreren Marken und Segmenten.

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Mit dem diesjährigen Innovationspreis wurde der Ferrari Luce ausgezeichnet. Es handelt sich um das erste Elektroauto aus Maranello, dem Sitz der Marke Ferrari. Der Preis würdigt damit den Schritt des italienischen Herstellers in die Elektromobilität.

Verleger und Chefredakteure fordern Mut von Herstellern

BILD-Chefredakteur Robert Schneider zog eine zufriedene Bilanz zur Geschichte des Autopreises. Seine Kernaussage lautete sinngemäß, dass der Preis in 50 Jahren Relevanz gezeigt habe und in dieser Zeit unfallfrei geblieben sei.

AUTO BILD-Chefredakteur Robin Hornig richtete einen Appell an die Automobilhersteller. Er forderte die Branche auf, mutig zu bleiben, und erinnerte daran, dass die Kunden bezahlbare Autos wollen.

Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner von Axel Springer war ebenfalls Teil der Gala. Neben ihm standen auf der Bühne und im Publikum zahlreiche Führungskräfte großer Autokonzerne, darunter John Elkann als CEO von Ferrari und Stellantis, Ola Källenius als CEO von Mercedes und Oliver Blume als CEO der Volkswagen AG.

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Motorsport-Award und Gäste der Gala

Einen Sonderpreis erhielt Mercedes-AMG F1 Teamchef Toto Wolff. Barbara Schöneberger und Boris Becker übergaben ihm den AUTO BILD Motorsport Award für den Einzel- und Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Königsklasse des Motorsports.

Nach der Preisverleihung feierten zahlreiche Gäste weiter. Dazu zählten VW-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume, Mercedes-CEO Ola Källenius, BMW-CEO Milan Nedeljkovic, Tennis-Legende Boris Becker, Moderatorin Andrea Kaiser, die Schauspielerinnen Tina Ruland und Rhea Harder sowie Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier.

Maskottchen Bibendum vom Sponsor Michelin war ebenfalls bei der Gala dabei und begleitete den Abend. Mit der Jubiläumsverleihung endete ein Abend, an dem Rückblick und Ausblick gleichermaßen zur Sprache kamen.