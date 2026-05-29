Goldenes Oval in Dresden: Stars der Leichtathletik zum Saisonauftakt

In Dresden treffen sich am Sonntag Top-Athleten wie Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper zum Goldenen Oval. Besondere Highlights sind der 2000-Meter-Hindernislauf mit Karl Bebendorf und das Diskus-Duell zwischen Steven Richter und Matthew Denny.

Der erste große Leichtathletik höhepunkt des Jahres findet am Sonntag im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden statt. Das sogenannte Goldene Oval lockt die besten Athleten des Landes und internationale Stars an.

Für viele deutsche Asse ist es der erste Härtetest vor den Europameisterschaften in Birmingham im August. Unter den Teilnehmern sind Olympiasiegerin Malaika Mihambo im Weitsprung, Kugelstoß-Olympiasiegerin und Sprintkönigin Gina Lückenkemper sowie Hammerwurf-Vizeweltmeister Merlin Hummel. Aus sächsischer Sicht stehen Läufer Karl Bebendorf und Diskuswerfer Steven Richter im Fokus. Bebendorf, sechsfacher deutscher Meister über 3000 Meter Hindernis, startet in einem speziell für ihn aufgenommenen Rennen über die selten gelaufenen 2000 Meter Hindernis.

Der Dresdner reist direkt aus dem Trainingslager in St. Moritz an und hat im Stadion einen kompletten Block als Karl-Kurve vermarktet. Er freut sich auf die Stimmung und Energie im Stadion. Richter, aus Gelenau im Erzgebirge stammend, gilt als Senkrechtstarter der Saison. Er warf den Diskus im April in Ramona auf 74 Meter, nur acht Zentimeter unter dem damaligen Weltrekord von Jürgen Schult.

In Dresden trifft er auf Matthew Denny, Olympiadritter aus Australien mit Bestleistung von 74,78 Metern. Richter möchte Denny herausfordern, aber erkennt dessen Klasse an. Über 100 Meter der Frauen treten drei Sprinterinnen mit Bestzeiten unter elf Sekunden an: Gina Lückenkemper, Sade McCreath aus Kanada und Maia McCoy aus den USA. Auch Rebekka Haase, Jolina Ernst und Pauline Winkler sind dabei und wollen sich für die EM empfehlen.

Beim Hammerwerfen steht Merlin Hummel im Blickpunkt, der bereits 81,27 Meter erreichte und damit nahe an seiner Bestleistung ist. Mit Wojciech Nowicki, Volodymyr Myslyvcuk und Armin Szabados treten drei weitere Athleten an, die ebenfalls die 80-Meter-Marke übertroffen haben. Insgesamt starten Athleten aus 40 Ländern in 13 Disziplinen. Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser zeigt sich begeistert, dass die Weltklasse-Leichtathletik erneut in Dresden gastiert.

Das Stadion ist bis auf wenige hundert Karten ausverkauft. Der Wettkampf beginnt um 14.25 Uhr, das ZDF überträgt ab 17.05 Uhr die Höhepunkte. Das Goldene Oval feiert in diesem Jahr seine zweite Auflage. Das Heinz-Steyer-Stadion wurde umfassend modernisiert und gilt als eine der besten Leichtathletikanlagen Deutschlands.

Die Athleten schätzen die schnellen Bahnen und die stimmungsvolle Atmosphäre. Malaika Mihambo nutzt den Wettkampf als wichtigen Test nach einer verletzungsbedingten Winterpause. Gina Lückenkemper will ihre starke Hallensaison bestätigen. Merlin Hummel strebt eine neue Bestleistung an, um sich für die EM zu empfehlen.

Die deutschen Sprinterinnen hoffen auf persönliche Bestzeiten. Der Diskuswettbewerb verspricht Spannung pur, wenn Steven Richter gegen Matthew Denny antritt. Richter zeigte sich vor dem Wettkampf optimistisch und betonte, Denny ärgern zu wollen, aber den nötigen Respekt zu haben. Karl Bebendorf erwartet ein taktisches Rennen auf der ungewohnten 2000-Meter-Distanz.

Er setzt auf seine Schnelligkeit und die Unterstützung der heimischen Fans. Das Publikum in Dresden ist für seine Begeisterungsfähigkeit bekannt, und die Veranstalter rechnen mit einer ausverkauften Arena. Insgesamt bietet das Goldene Oval ein hochklassiges Programm mit internationaler Beteiligung. Die Zuschauer können sich auf spannende Duelle und möglicherweise neue Rekorde freuen.

Die Veranstaltung ist ein wichtiger Baustein für die Vorbereitung der deutschen Athleten auf die Europameisterschaften. Auch die jungen Talente aus Sachsen erhalten die Gelegenheit, sich mit der Weltklasse zu messen. Die Organisatoren hoffen, dass der Event in den kommenden Jahren weiter wächst und Dresden als Leichtathletikstandort etabliert





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