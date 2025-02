Goldesel Investing: Aktienanalyse und Markteinschätzung

Lothar Albert spricht mit Michael Flender von Goldesel Investing über aktuelle Marktentwicklungen und interessante Aktien. Flender analysiert Unternehmen wie BYD, Uber, Shopify, Qualcomm, Salesforce und Monday.com.

Im heutigen Marktgespräch spricht Lothar Albert mit Michael Flender von Goldesel Investing. Michael Flender gibt wertvolle Einblicke in die aktuelle Finanzwelt und analysiert ausgewählte Aktien. Die beiden Börsenprofis beginnen mit dem chinesischen E-Auto-Hersteller BYD , von dem Flender berichtet, dass sich auch SIXT ein entsprechendes Kontingent zugelegt hat und wir diese Marke zukünftig öfter auf den deutschen Straßen sehen werden.

Die Aktie ist sehr stark und ebenso wie Uber, spezialisiert auf den US-amerikanischen Markt, auf Wachstum ausgerichtet. Uber kann inzwischen über eine Cashflow-Reserve von fast sieben Milliarden US-Dollar verfügen und steht damit auf sehr stabilen Beinen. Unter den Online-Shop-Anbietern ist Shopify im starken Aufwärtstrend für jeden Anleger und Swing-Trader interessant - ein starkes Wachstum bietet eine fundamental stabile Grundlage. Der Halbleiterhersteller Qualcomm befindet sich in Sachen Kursentwicklung in einer Konsolidierungszone und zeigt sich daher kurz- und mittelfristig etwas zäh. Doch Flender sieht langfristig sicherlich spannende Entwicklungen, was sich in der Wertentwicklung widerspiegelt. Auch der Cloud-Computing-Spezialist Salesforce zeigt sich derzeitig konsolidierend, ist jedoch ebenso ein heißer Tipp für das Depot. Zu guter Letzt geht Michael Flender auf Monday.com ein, die ein hochprofitables Geschäftsmodell im Bereich Projektmanagement-Software am Laufen haben, dass sich finanziell mehr als nur rechnet. Börsianer treiben aktuell den Kurs des Wertpapiers mit einem starken Ausbruch über das letzte Herbsthoch. Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag





