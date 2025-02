GoldHaven Resources Zündet mit AngloGolds Erbe den Weg zur nächsten Gold-Entdeckung

Der neue technische Bericht von GoldHaven Resources enthüllt die Früchte von AngloGold Ashantis jahrelanger Explorationsarbeit am Copeçal-Projekt in Brasilien. Die Daten deuten auf ein großes Potenzial für Goldvorkommen hin und bilden die Grundlage für GoldHavens aggressives Explorationsprogramm im Jahr 2025.

Große Bergbau unternehmen hüten ihre Geheimnisse mit äußerster Sorgfalt. Genau das macht den neuesten technischen Bericht von GoldHaven Resources so faszinierend. Er lüftet den Vorhang über jahrelange, akribische Exploration sarbeit des Bergbau giganten AngloGold Ashanti am Copeçal -Projekt in Brasilien . Die Zahlen sprechen für sich: Das sind nicht nur Daten - es ist eine Landkarte zu potenziellen Entdeckungen, sorgfältig zusammengestellt von einem der weltweit führenden Goldproduzenten.

Und nun gehört sie GoldHaven.AngloGolds Millionen-Dollar-Erbe erlebt ein Comeback Der Umfang der Arbeit von AngloGold bei Copeçal erzählt eine überzeugende Geschichte. Ihre systematische Exploration offenbarte mehrere Goldanomalien, die sich über das gesamte Grundstück erstrecken - mit der südwestlichen Anomalie, die Goldwerte von bis zu 539?ppb aufweist. Durch 49 strategische Auger-Bohrlöcher bestätigten sie goldhaltige Strukturen und identifizierten starke Chargeability-Reaktionen, die auf sulfidreiche Zonen hindeuten. Besonders faszinierend ist die Entdeckung eines 800 Meter langen mineralisierten Clusters, der noch für Erweiterungen offensteht.Brasiliens goldene Kreuzung: Die technische Geschichte Der technische Bericht enthüllt etwas Bemerkenswertes über die Geologie von Copeçal. Das Projekt liegt an der Kreuzung zweier großer Scherzonen - ein geologischer Rahmen, der in Brasilien häufig mit bedeutenden Goldvorkommen assoziiert wird. Die systematische Exploration von AngloGold kartierte umfangreiche, goldhaltige Quarzadern und strukturell kontrollierte Mineralisierung. Ihre Arbeit identifizierte mehrere mineralisierte Strukturen mit'moderatem bis hohem' Goldpotenzial, darunter weitläufige Anomalien, die sich über 6 Kilometer erstrecken.Standort ist alles Die Lage des Copeçal-Projekts in Brasiliens Juruena Gold Province bringt es in hervorragende Gesellschaft. Diese Region hat zahlreiche bedeutende Goldentdeckungen hervorgebracht, und aktuelle akademische Studien deuten auf ein noch größeres Potenzial für hochgradige epithermale Lagerstätten und großflächige Goldsysteme hin. Was Copeçal wirklich auszeichnet, ist seine Erreichbarkeit: Nur 60?km von Alta Floresta entfernt - einer pulsierenden Stadt mit 50.000 Einwohnern - profitiert das Projekt von täglichen Linienflügen, ganzjähriger Straßenanbindung sowie reichlich Wasser- und Stromversorgung. Dieser Infrastruktureffekt könnte während der Entwicklung zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.Brasiliens Bergbau-Renaissance Brasilien hat sich als globale Bergbau-Macht etabliert - dank seiner einzigartigen Kombination aus geologischer Fülle und unternehmensfreundlichen Politiken. Das Land zählt zu den führenden Mineralproduzenten und bietet klare regulatorische Rahmenbedingungen sowie qualifiziertes Personal. Speziell für Copeçal könnte das'Legal Amazonia'-Steuervorteilsprogramm die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich verbessern und einen Wettbewerbsvorteil schaffen, den kaum eine andere Jurisdiktion bieten kann.Der Weg nach vorn GoldHaven Resources (ISIN: CA38149V3011; WKN: A40QNN) ruht sich nicht auf dem Erbe von AngloGold aus. Das Unternehmen hat ein aggressives Explorationsprogramm für 2025 geplant, das im zweiten Quartal mit umfassender Gesteinsprobennahme und bodengestützten IP-Messungen beginnt und in strategische Bohrungen übergeht - basierend auf den vielversprechendsten Erkenntnissen von AngloGold. Und obwohl Copeçal bereits im Rampenlicht steht, erstreckt sich GoldHavens Portfolio weit über diesen einen Vermögenswert hinaus: Zudem kommt der technische Bericht von GoldHaven in einem entscheidenden Moment: Während Zentralbanken ihre historische Goldkaufswelle fortsetzen und geopolitische Spannungen zunehmen, werden Unternehmen, die hochwertige Assets in stabilen Regionen kontrollieren, immer wertvoller. Das Erbe des umfassenden Datensatzes von AngloGold verschafft GoldHaven Resources (ISIN: CA38149V3011; WKN: A40QNN) einen erheblichen Vorsprung - was potenziell Jahre an Explorationszeit und Millionen an Anfangsinvestitionen spart. 3 Gründe, warum Investoren aufmerksam werden GoldHaven Resources (ISIN: CA38149V3011; WKN: A40QNN) sticht aus drei wesentlichen Gründen hervor:





