GoldHaven unterstreicht strategische Relevanz von Wolfram und Indium im Magno-Projekt

GoldHaven betont die Bedeutung seines Magno-Projekts im Nordwesten von British Columbia als kleintreiber für kritische Rohstoffe wie Wolfram und Indium und kündigt ein umfangreiches Explorationsprogramm für 2026 an, während es gleichzeitig neue Marketingvereinbarungen mit Machai Capital eingegangen ist.

GoldHaven Resources Corp. aus Vancouver betont die wachsende strategische Bedeutung von Wolfram und Indium bei seinem Magno-Projekt im Nordwesten von British Columbia. Das Unternehmen, das an der Canadian Securities Exchange und OTCQB gehandelt wird, sieht das Projekt als ein hochpotentes Vorhaben für kritische Rohstoffe an, insbesondere im Kontext der weltweiten Bemühungen, Lieferketten außerhalb Chinas zu diversifizieren.

Der CEO, Rob Birmingham, erklärte, die globale Nachfrage nach wolframhaltigen Skarnsystemen sei zunehmend strategisch relevant, da geopolitische Spannungen die Wahrnehmung von Versorgungssicherheit verstärken. Er hob die Kombination aus wolframhaltiger Skarnmineralisierung, hochgradiger Silber-Zink-Blei-CRD-Mineralisierung und erhöhten Indiumwerten hervor, die das Magno-Projekt zu einem einzigartigen Standort in einer der führenden Bergbaujurisdiktionen Kanadas machen. GoldHaven arbeitet derzeit an einem umfassenden Explorationsprogramm für 2026, das geophysikalische Flugvermessungen, Bohrungen und detaillierte Zielermittlung umfasst.

Ziel ist es, die identifizierten Wolfram- und Indium-Reiche weiter zu erforschen und die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts zu bewerten. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise für Wolfram signifikant an, während China die globale Produktion und Verarbeitung dominiert. Hinter diesen Marktbewegungen stehen zunehmende Lieferkettenrisiken und geplante Beschaffungsbeschränkungen, die das Interesse an nordamerikanischen Rohstoffquellen verstärken.

Zu den erzielten Ergebnissen zählen historische Bohrungen, die bis zu 13,0 m Wolfram-Abschnitte mit 0,55 % WO3 und 1,32 % WO3 enthielten, sowie Oberflächenproben, die Werte von bis zu 6.550 ppm Wolfram zeigten. Besonders bemerkenswert sind die Indiumwerte von bis zu 334 ppm innerhalb der sphalerithhaltigen Mineralisierung, die das strategische Profil des Projekts weiter stärken.

GoldHaven betont, dass diese Daten aus öffentlich zugänglichen Regierungsdatenbanken stammen und bislang nicht unabhängig verifiziert wurden, sie jedoch als wertvoll für die weitere Exploration und Modellierung gelten. Das Unternehmen hat außerdem eine Vereinbarung mit Machai Capital Inc. zur Durchführung digitaler Marketingdienstleistungen unterzeichnet. Diese umfasst Werbe- und PR-Aktivitäten, Social-Media-Strategien und Investorrelationskampagnen, um die Sichtbarkeit von GoldHaven und seinem Magno-Projekt zu erhöhen. Die Genehmigung der Vereinbarung steht noch aus, wird jedoch von den Regulierungsbehörden erwartet.

GoldHaven betrachtet das Magno-Projekt als ein Beispiel für die Chancen, die sich aus kritischer Rohstoffgewinnung in den USA und Kanada ergeben. Mit gezielter Exploration, moderner Datenerfassung und geopolitischer Relevanz könnte das Projekt einen wichtigen Beitrag zur europäischen und nordamerikanischen Versorgungssicherheit leisten, während gleichzeitig ein bedeutendes Finanzierungs- und Investitionspotenzial für Aktionäre und Partner entsteht





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