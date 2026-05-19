Goldkurs: Korrektur und Erholung nach Widerstandszone-Abprall

Der Goldkurs hat nach einem Abprall von der Widerstandszone um 4.900 USD im April in eine geradlinige Korrektur von 4.497 USD bis hinuntergefahren. Anschließend folgte eine steile Erholung, die den Kurs des Edelmetalls bis an den Zwischenwiderstand bei 4.773 USD stieg. Ein Ausbruch über die Hürde erfolgte jedoch nicht. Die Chance auf ein Kaufsignal war bereits verloren, und die Korrektur setzte sich fort, bis sie heute im frühen Handel bereits den Support bei 4.500 USD erreichte.

Der Gold preis war nach dem Abprallen von der Widerstandszone um 4.900 USD im April in einer geradlinigen Korrektur bis 4.497 USD zurückgesetzt. An dieser Stelle folgte eine steile Erholung , die den Kurs des Edelmetalls bis an den Zwischenwiderstand bei 4.773 USD steigen ließ.

Ein Ausbruch über die Hürde erfolgte allerdings nicht. Nachdem die Chance auf ein Kaufsignal verstrichen war, setzte sich die Korrektur seit dem Hoch bei 4.891 USD fort und erreichte heute im frühen Handel bereits den Support bei 4.500 USD. In Bezug auf die erste Abwärtsstrecke von Mitte April wurde ein wichtiges Kursziel bei 4.472 USD erreicht und bisher verteidigt. Dennoch bleibt dies die letzte Chance, einem Abverkauf bis 4.381 USD aus dem Weg zu gehen.

Die Schwäche der letzten Tage hat nicht nur weitere Erholungschancen unterbunden, sondern auch die Abwärtsrisiken deutlich erhöht. Sollte der Goldpreis jetzt aber über 4.575 USD und 4.601 USD ansteigen, könnte eine Kaufwelle bis 4.660 USD folgen und darüber bereits ein Kaufsignal aktiviert werden. In der Folge dürfte der Kurs bis 4.773 USD steigen





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