Goldkurs und technische Wegmarken: Analyse und Risikosteuerung

Der Leitende Technischer Analyst bei HSBC Deutschland analysiert die Bedeutung von technischen Wegmarken und die Rolle der 200-Tage-Linie bei Trendfolger-Indikatoren wie Point & Figure und Momentum-Indikatoren. Er beleuchtet auch die Notwendigkeit einer sauberen Risikosteuerung in Phasen, in denen langfristige Trendlinien aus früheren Jahrzehnten nicht mehr halten.

Der Gold preis hat zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und gleichzeitig rücken im Chart gleich mehrere technische Wegmarken in den Fokus. Nach einem dynamischen Start ins Jahr stellt sich nun die Frage, ob der übergeordnete Trend seine Stabilität behält oder ob eine Konsolidierung eintritt.

Unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland beleuchtet im aktuellen Daily Trading TV unter anderem, was es bedeutet, wenn eine sehr langfristige Trendlinie aus früheren Jahrzehnten nicht mehr hält und warum in solchen Phasen eine saubere Risikosteuerung besonders wichtig wird. Zusätzlich zeigt Jörg Scherer, welche Signale trendfolgende Ansätze wie Point & Figure sowie Momentum-Indikatoren liefern und welche Rolle dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie spielt. Kann Gold den Trend verteidigen oder spricht der Chart bereits eine andere Sprache?

Wo könnte eine sinnvolle Risikobegrenzung liegen? Diese und weitere Fragen beantwortet Jörg Scherer im aktuellen Daily Trading TV





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Goldkurs Technische Wegmarken Trendanalyse Risikosteuerung Point & Figure Momentum-Indikatoren 200-Tage-Linie

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