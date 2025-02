Goldman Sachs: Aktienrallye 2024 Fortgesetzt, Doch Wachstum Deutlich Zurückgeschraubt

Goldman Sachs-Analysten prognostizieren für 2024 eine Steigerung des S&P 500 um elf Prozent auf 6500 Punkte. Die positive Aussichten werden durch die bisher überdurchschnittlich gute Berichtssaison gestützt. Allerdings warnt Goldman Sachs vor einem deutlichen Rückgang der Wachstumsraten in den kommenden Jahren, da die „Magnificent Seven“ weniger stark an den Börsen performt. Anleger sollten daher auf eine breite Streuung ihrer Portfolios achten.

Goldman Sachs -Analysten sind zuversichtlich, dass die Aktienrallye auch 2024 anhalten wird, allerdings möglicherweise nicht so stark wie Anleger erhoffen. Nach einem erfolgreichen Jahr 2023, in dem der S&P 500 um etwa 25 Prozent zulegte, prognostizieren die Experten für 2024 eine Steigerung von elf Prozent auf 6500 Punkte. Diese positive Aussichten werden durch die bisher überdurchschnittlich gute Berichtssaison gestützt.

David Kostin, Stratege bei Goldman Sachs, betont in einer Mitteilung: „Mit 61 Prozent der S&P 500-Unternehmen, die 72 Prozent der Marktkapitalisierung repräsentieren und ihre Zahlen bereits veröffentlicht haben, sind die Gewinne des S&P 500 im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gestiegen. Das liegt über den Konsens-Schätzungen von acht Prozent zum Beginn der Berichtssaison.“ Allerdings warnen Goldman Sachs-Analysten auch vor einem deutlichen Rückgang der Wachstumsraten in den kommenden Jahren. Nach dem starken Plus von 25 Prozent im Jahr 2023 erwarten die Experten nur noch eine Steigerung von sieben Prozent für 2026. Die gedämpfeten Erwartungen sind auch mit der Entwicklung der „Magnificent Seven“ verknüpft. Dieser Gruppe von sieben Technologie-Werten, die in den letzten Jahren einen großen Teil zu den Börsengewinnen auf der ganzen Welt beigetragen haben, wird in Zukunft eine geringere Rolle zukommen. „Die Bottom-up-Schätzungen für 2025 deuten darauf hin, dass das übermäßige Gewinnwachstum der Magnificent Seven von 32 Prozentpunkten im Jahr 2024 auf sechs Prozentpunkte im Jahr 2025 und vier Prozentpunkte im Jahr 2026 sinken wird“, wie das Analysehaus vermutet.Anleger sollten daher bei der Auswahl ihrer Aktien auf eine breite Streuung über verschiedene Branchen achten, anstatt sich auf einzelne Werte zu konzentrieren. Diese Diversifizierung kann helfen, das Risiko zu minimieren und den Portfolios auch in Zeiten von schwankenden Märkten Stabilität zu verleihen. Goldman Sachs betont in seiner Analyse, dass die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin positiv bleiben, aber Anleger auf Veränderungen in der Makroökonomie und im Verhalten der Aktienmärkte vorbereitet sein sollten





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Goldman Sachs Aktienmarkt S&P 500 Wachstumsraten Magnificent Seven Diversifikation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NYSE-Titel Goldman Sachs-Aktie profitiert: Goldman Sachs mit überraschend viel GewinnGute Geschäfte im Investmentbanking haben der US-Bank Goldman Sachs 2024 überraschend viel Gewinn beschert.

Weiterlesen »

NYSE-Titel Goldman Sachs-Aktie profitiert: Goldman Sachs mit überraschend viel GewinnGute Geschäfte im Investmentbanking haben der US-Bank Goldman Sachs 2024 überraschend viel Gewinn beschert.

Weiterlesen »

ntower Awards 2024: Wählt mit uns die Überraschung des Jahres 2024Hier ist sie wieder, die Joker-Kategorie des Jahres, bei der es selbst in der Nominierungsphase jährlich zu Überraschungen kommt. Hier gehen in der…

Weiterlesen »

SAP SE-Analyse: SAP SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertetHier sind die Resultate der genauen Überprüfung der SAP SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Weiterlesen »

BASF-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit BuyDie Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BASF-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Weiterlesen »

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 16.01.2025 | AnalyseDHL Group (ex Deutsche Post) Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 16.01.2025 | Analyse | finanzen.net

Weiterlesen »