Goldman Sachs Behält Kautempfehlung für United Internet bei

Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf „Buy“ belassen, trotz der Probleme der Tochter 1&1 beim Netzausbau. Analysten sehen langfristig großes Potenzial in United Internet.

Die US-amerikanische Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf „Buy“ belassen. Wegen der Probleme der Tochter 1&1 beim Netzausbau sei man unter dem Marktkonsens gelandet, schrieb Analyst Andrew Lee am Freitag nach Zahlen. Die Investoren dürften diese Pläne zunehmend infrage stellen. Lee sieht immenses Potenzial, wenn man davon abrückt. \ United Internet hat am Freitag Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt.

Die Umsatzerlöse lagen im Rahmen der Prognosen, die Ergebniszahlen wurden jedoch von höheren Kosten für den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes beeinflusst. \Die Goldman Sachs-Analysten halten die Probleme bei 1&1 für ein wichtiges Thema, da dieses Projekt für das Wachstum der United Internet AG von großer Bedeutung ist. Obwohl die aktuellen Zahlen enttäuschend sind, sieht Goldman Sachs langfristig großes Potenzial in United Internet.





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

INVESTMENTBANK TELEKOM UNITED INTERNET GOLDMAN SACHS NETZAUSBAU 1&1 AKTIEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GOLDMAN SACHS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 22,50 Euro auf 'Buy' belassen. Dies schrieb Analyst Andrew Lee am Freitagabend

Weiterlesen »

United Internet Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 10.02.2025 | AnalyseUnited Internet Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 10.02.2025 | Analyse | finanzen.net

Weiterlesen »

United Internet-Aktie: 1&1-Netzprobleme reißen Milliardenloch in United-Internet-BilanzUnited Internet hat auf vorläufiger Basis den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 wie prognostiziert um 1,9 Prozent auf 6,329 Milliarden Euro gesteigert.

Weiterlesen »

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 16.01.2025 | AnalyseDHL Group (ex Deutsche Post) Buy (Goldman Sachs Group Inc.) 16.01.2025 | Analyse | finanzen.net

Weiterlesen »

BASF-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit BuyDie Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BASF-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc. liegen vor.

Weiterlesen »

SAP SE-Analyse: SAP SE-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertetHier sind die Resultate der genauen Überprüfung der SAP SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Weiterlesen »