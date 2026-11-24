Goldman Sachs nennt drei mögliche Auslöser für eine neue Börsenrally. Könnte die Korrektur schon bald enden? Diese Signale machen Hoffnung.

Während viele Anleger in Panik verkaufen, sieht Goldman Sachs bereits erste Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Drei entscheidende Entwicklungen könnten die Börsen jetzt wieder antreiben.

Keine einfache Zeit für Börsianer. Die negativen Schlagzeilen überschlagen sich und die Stimmung ist so schlecht wie lange nicht. Nicht einmal die starke Berichtssaison konnte etwas am Ausverkauf ändern. Nun veröffentlichte die US-Großbank Goldman Sachs eine neue Marktanalyse, in der sie drei mögliche Katalysatoren nennt, die die Korrektur beenden und wieder zu steigenden Kursen führen könnten.

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Auslöser der laufenden Korrektur waren die enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Der Free Cashflow lag zum Teil mehrere Milliarden US-Dollar im Minus, was die Sorgen um die fehlende Rentabilität der KI-Investitionen wieder aufflammen ließ. Die Aussagen des Managements von Amazon und Alphabet, dass sich die Investitionen in die KI-Server nach weniger als drei Jahren amortisieren und danach für mehrere Jahre massive Cashflows abwerfen, wurden von den Anlegern völlig ignoriert.

Die teils enormen negativen Free Cashflows wertete der Markt als Beweis, dass es sich bei den KI-Rechenzentren um eine Fehlinvestition handle, die die Unternehmen früher oder später einstellen würden. Das würde dann wiederum die KI-Hardwarefirmen hart treffen. Starke Zahlen und langfristige Prognosen von Nvidia, AMD und Co. änderten an dieser Erwartungshaltung der Anleger nichts. In diesem negativen Umfeld – zumindest bezogen auf das Sentiment – dürften positive Neuigkeiten zum KI-Boom wie Balsam auf die Seele wirken.

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Auslöser gäbe es genug: In den letzten Börsenwochen des Jahres stehen noch einige wichtige Quartalszahlen von Dell , Marvell , Broadcom , Oracle und Micron an. Insbesondere die mittel- und langfristigen Ausblicke dürften vom Markt ganz genau beobachtet werden. Besonders wichtig könnten die Oracle-Zahlen werden, denn Oracle gilt als größtes Sorgenkind hinsichtlich der Finanzierbarkeit der gigantischen Investitionen.

Positive Nachrichten zur langfristigen Nachfrage nach Rechenleistung sowie zur Finanzierbarkeit und zum Free Cashflow könnten für Erleichterung sorgen. Nachtrag: Die positiven Nachrichten zum KI-Boom gab es bereits am Montag, als der Nvidia-Gründer Jensen Huang wieder zum CEO ernannt wurde. Die Nvidia-Aktie sprang daraufhin um mehr als 30 Prozent nach oben, der S&P 500 um rund fünf Prozent.

Mit den höher als erwarteten CPI-Inflationsdaten für Oktober sowie den restriktiven Aussagen der Fed zur künftigen Zinspolitik wuchsen bei den Anlegern die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen. Goldman Sachs zufolge könnten neue Signale der Fed für eine weniger restriktive Geldpolitik die Märkte stabilisieren. Am Mittwoch, dem 25. November, werden passend dazu die PCE-Inflationsdaten für Oktober veröffentlicht.

Die PCE-Daten sind für die Fed wichtiger als die CPI-Daten. Historisch markierten die Tiefs bei der Aktienpositionierung häufig auch das Tief bei den Kursen, weil dann die meisten Anleger verkauft haben, die verkaufen wollten, und der Verkaufsdruck nachlässt. Goldman Sachs schreibt, dass es bereits erste Anzeichen dafür gibt. Beispielsweise ist die Netto-Hebelung von Hedgefonds auf dem niedrigsten Stand seit April 2025.

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Ein Gegenargument liefert Goldman jedoch auch: Seit Anfang Oktober flossen knapp 170 Milliarden Dollar in US-Aktienfonds und ETFs. Zudem liege die Aktienpositionierung von Assetmanagern am Terminmarkt im 82. Perzentil der vergangenen zehn Jahre. Von einer breiten Kapitulation der Anleger kann also noch keine Rede sein.

An möglichen Auslösern für eine Erholung mangelt es in den kommenden Wochen nicht. Entscheidend dürfte sein, ob positive Nachrichten zum KI-Boom und zur Zinspolitik das Vertrauen der Anleger zurückbringen. Angesichts der schlechten Stimmung könnten bereits kleine positive Überraschungen für kräftige Kursgewinne sorgen. Goldman Sachs sieht erste positive Signale, allerdings fehlt bislang eine breite Kapitulation der Anleger.

Eine nachhaltige Trendwende ist daher noch nicht bestätigt. Positive Nachrichten zum KI-Boom, sinkende Inflationsdaten und eine weniger restriktive Geldpolitik der Fed könnten für eine kräftige Erholung sorgen. Trotz der jüngsten Korrektur erwartet Goldman Sachs, dass der S&P 500 innerhalb der nächsten zwölf Monate auf 8.700 Punkte steigt.