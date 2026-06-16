Goldman Sachs erwartet 75 US-Dollar pro Barrel für Brent und 70 US-Dollar für WTI im kommenden Jahr

Goldman Sachs erwartet einen Preis von 75 US-Dollar pro Barrel für Brent und 70 US-Dollar für WTI im kommenden Jahr. Analysten von Citi gehen von einem Brent-Preis von 65 US-Dollar je Barrel aus.

Für das kommende Jahr erwartet Goldman Sachs einen Preis von 75 US-Dollar pro Barrel für Brent und 70 US-Dollar für WTI . Ölexporte aus dem Golfraum erreichen nur rund 70 Prozent Am Freitag sollen in der Schweiz die Verträge unterzeichnet werden: Zur Öffnung der Straße von Hormus.

Die Analysten preisen das neue Szenario ein und rechnen mit fallenden Rohölpreisen. Dabei schlägt Goldman Sachs eher ruhigere Töne an. Sie gehen in ihrer neuesten Studie vom Montag von einer konservativen Entwicklung für die Sorte Brent berechnen die Analysten von einem Durchschnittspreis von 85 US-Dollar pro Barrel für das laufende Jahr. Wenn man die beiden ersten Monate des Jahres mit in die Rechnung nimmt, so ist die aktuelle Goldman-Prognose relativ konservativ angesetzt.

Die Ölversorgung könne zwar sich schneller erholen als erwartet. Aber: Die Exporte aus dem Golfraum würden, selbst bei einer Erholung des Schiffsverkehrs, um nur etwa 70 Prozent wieder das Vorkriegsniveau erreichen könnten. So geht Goldman geht davon aus, dass die Preise 2027 trotz eines prognostizierten Angebotsüberschusses von 3,2 Millionen Barrel pro Tag relativ stabil bleiben werden. Für das kommende Jahr erwartet die Bank einen Preis von 75 US-Dollar pro Barrel für Brent und 70 US-Dollar für WTI.

Was Goldman aber nicht bedenkt: Bereits vor dem Irankrieg gab es eine Überproduktion und Überversorgung. Daher kommen beispielsweise die Analysten von Citi zu einem anderen Schluss. Citi senkte am Montag seine durchschnittlichen Prognosen für den Preis von Brent-Rohöl auf 75 beziehungsweise 70 US-Dollar pro Barrel für das dritte und vierte Quartal 2026. Für 2027 gehen die Citi-Analysten von einem Brent-Preis von 65 US-Dollar je Barrel aus.

Gewichtig ist auch der Umstand, dass die Vereinigten Arabischen Emirate nicht mehr an die Vorgaben der OPEC gebunden sind. Auch das dürfte zu radipe fallenden Ölpreisen führen. Wenn am Freitag die Tinte der Verträge getrocknet ist, so dürften in der darauffolgende Woche die Preise für Rohöl erheblich sinken. Vielleicht fallen sie dann tatsächlich"wie ein Stein.

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