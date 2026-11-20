Luke Barrs von Goldman Sachs AM erklärt, warum Rüstungsaktien trotz kurzfristiger Kurseinbrüche langfristiges Wachstumspotenzial in Europa bieten und warum US-Technologieimporte bleiben.

Die jüngsten Kursverluste im Rüstungssektor führen nicht zu einem Ende der Defensive-Strategie, wie Luke Barrs, Managing Director und Chief Business and Client Officer für Fundamental Equity bei Goldman Sachs AM, in einem Interview mit der Börsen-Zeitung betont. Trotz des Rückgangs der Aktie von Rheinmetall nach einer Prognosesenkung sieht der Stratege weiterhin einen strukturellen Wachstumshebel, insbesondere auf dem europäischen Markt.

Struktureller Bedarf trotz kurzfristiger Marktunruhen

Die aktuelle Schwäche der vergangenen zwölf Monate resultiert aus enttäuschenden Erwartungen an die schnelle Umsetzung der Verteidigungsausgaben. In der ersten Jahreshälfte 2025 entstand ein starker Hype um die fiskalischen Effekte, die durch die heimische Beschaffung entstehen sollten. Diese positive Stimmung hat sich jedoch zurückgebildet, was bei Investoren zu Frustration geführt hat.

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Barrs hält Verteidigung weiterhin für einen zentralen politischen und fiskalischen Schwerpunkt. Der Markt hat in den vergangenen Jahren getrieben von der Erkenntnis, dass die Nato-Mitglieder gemessen an den Zielvorgaben zu wenig ausgegeben haben, Bestände aufgefüllt. Diese Bestände waren durch Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten stark verbraucht worden.

Die Entwicklung verläuft weniger geradlinig und einheitlich als ursprünglich angenommen. Dennoch gibt es politischen Druck von außen wie von innen, mehr auszugeben. Geopolitische Bedrohungen nehmen zu, und in einem Umfeld, in dem das Wachstum in vielen Teilen Europas schwach ist, haben diese Ausgaben einen fiskalischen Multiplikatoreffekt.

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Europäische Abhängigkeit von US-Technologie und Lieferketten

Betrachtet man die drei Säulen wirtschaftlicher Sicherheit, also Fertigungs- und Lieferkettensicherheit, Ressourcensicherheit und nationale Sicherheit, liegt Europa hinter den USA zurück. Dies zeigt sich deutlich bei der Rückverlagerung der Halbleiterfertigung oder der Energieunabhängigkeit.

Mittelfristig dürfte Europa in mehreren kritischen Bereichen weiterhin auf Importe angewiesen sein. Viele Grundsätze des US Chips Act zur Rückholung der Halbleiterfertigung gibt es in Europa schon sehr lange, sie wurden jedoch nicht ähnlich wirksam umgesetzt. Die großen Halbleiterhersteller bauen nun Kapazitäten in den USA auf.

Dies kommt der dortigen Wertschöpfungskette zugute und dürfte Europa zum Nettokäufer dieser Produkte machen. Barrs hält diese Abhängigkeit jedoch nicht für zementiert. Europa unternimmt einiges, um wettbewerbsfähiger zu werden. Dafür müssen jedoch erst der Industrial Accelerator Act und andere Regeln zur lokalen Beschaffung umgesetzt werden.

Portfoliostuktur von Goldman Sachs und US-Fokus

Der Security-Fonds von Goldman Sachs ist stark auf Nordamerika ausgerichtet, was sich aus der Struktur des Portfolios ergibt. Die Lieferkettensicherheit, mit Schwerpunkt auf Halbleitern, Halbleiterausrüstung und der zugehörigen Wertschöpfungskette, ist das breiteste Anlageuniversum. Dieses Segment macht 45 bis 55 Prozent des Portfolios aus.

Auf Energieunabhängigkeit entfallen rund 25 Prozent. Dies umfasst Bereiche von Öl und Gas über Energieinfrastruktur und Kernkraft bis hin zu erneuerbaren Energien. Die nationale Sicherheit, die Rüstungs-, Cybersecurity- und Beratungsunternehmen umfasst, ist ein engeres Universum.

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In dieses Unterthema hat Goldman Sachs keineswegs weniger Vertrauen. Ein umsichtiges Risikomanagement führt jedoch dazu, dass es einen kleineren Anteil am Portfolio einnimmt. In den ersten beiden Bereichen, Lieferkettensicherheit und Energie, sind die USA führend.

Langfristige Perspektive und fiskalische Mehrwerte

In den USA könnten die Verteidigungsbudgets nach den Midterms kurzfristig etwas gedämpft werden. Allerdings starten sie dort auf einem deutlich höheren Niveau als in der EU. In einem Umfeld, in dem das Wachstum in vielen Teilen Europas schwach ist, haben diese Ausgaben einen fiskalischen Multiplikatoreffekt.

Langfristig ist Goldman Sachs für diesen Bereich weiterhin konstruktiv. Die Beschaffung fließt bei der nationalen Sicherheit häufig an heimische Anbieter. Daher hält Barrs das Thema für einen strukturellen Trend. Die geopolitischen Bedrohungen nehmen zu und erfordern konsequente Maßnahmen.

Europa muss wettbewerbsfähiger werden, damit europäische Vorzeigeunternehmen global konkurrieren können. Dies erfordert die konsequente Umsetzung des Industrial Accelerator Act und weiterer Regeln zur lokalen Beschaffung. Bis dahin bleibt die Abhängigkeit von US-Produkten in kritischen Technologien bestehen.